Ravijour: il reggiseno intelligente in grado di scoprire il ‘colpo di fulmine’

di Alessandro Sica – Non poteva che arrivare dal super tecnologico paese del Sol levante il reggiseno hi-tech , che si slaccia solo di fronte al vero amore.Ravijour questo è il nome si apre solo se chi lo indossa manifesta i sintomi dell’innamoramento. Il meccanismo che regola l’apertura del reggiseno è in grado di misurare una serie di valori vitali, come la pressione sanguigna e il battito cardiaco, che vengono inviati tramite bluetooth allo smartphone (per ora è disponibile soltanto per prodotti Apple) dove vengono elaborati da un app dedicata.L’app risponde ad uno speciale algoritmo in grado di saper identificare il vero “colpo di fulmine” da una ventata di eccitazione.Che dire signore tenete sempre ben carichi i vostri cellulari e magari senza troppi sforzi riuscirete a trovare il vostro principe azzurro. A noi uomini invece non rimane che aspettare di sentire un click ed il gioco è fatto non avremo più il problema di superare l’ostacolo ‘gancetto’ .