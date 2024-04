Real Casalnuovo-LFA Reggio Calabria: info biglietti settore ospiti. I prezzi

Come ogni trasferta, saranno sicuramente presenti i tifosi amaranto

Come comunicato dalla società ospitante, si rende noto quanto segue.

In occasione di Real Casalnuovo-Reggio Calabria, match in programma domenica 7 aprile alle 15 al “Domenico Iorio” e valevole per la 34esima giornata di campionato, la società rende noto che è già attiva la vendita dei biglietti online sul circuito ETES e nei punti vendita autorizzati.

Sul territorio di Reggio Calabria punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Costo biglietti settore ospiti:

– INTERO € 12

– RIDOTTO over 65, under 18 e donne € 5

– Under 14 ingresso gratuito