Reddito di cittadinanza: in Calabria previsti 170 navigator, al via le domande

L’Anpal ha pubblicato oggi sul proprio sito l’avviso con le istruzioni per diventare navigator. Il fabbisogno stimato è di 2.980 i posti disponibili. In Calabria invece è di 170 unità: 30 a Catanzaro, 60 a Cosenza, 21 a Crotone, 47 a Reggio Calabria, 12 a Vibo Valentia.

Gli incarichi di collaborazione dureranno fino ad aprile 2021 ed è previsto un compenso di 27.338,76 euro lordi annui, oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato all’8 maggio.

CLICCA QUI per il bando

I candidati dovranno essere in possesso di una laurea magistrale nelle discipline elencate nel bando (tra queste economia, scienze poltica, sociologia e psicologia), la cittadinanza italiana o di un Paese Ue o il regolare permesso di soggiorno, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali, anche con sentenze non definitive, per reati come truffa, corruzione, terrorismo, riciclaggio e altri e l’assenza di “licenziamenti o dispense dall’impiego presso una pubblica amministrazione”.

La prova di selezione consiste in un test con domanda a risposta multipla costituito da 100 domande così ripartite: 10 quesiti di cultura generale, 10 quesiti psicoattitudinali, 10 quesiti di logica, 10 quesiti di informatica, 10 quesiti sui modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro, 10 quesiti sul reddito di cittadinanza, 10 quesiti sulla disciplina dei contratti di lavoro, 10 quesiti sul sistema di istruzione e formazione, 10 quesiti sulla regolamentazione del mercato del lavoro, 10 quesiti di economia aziendale. Il tempo complessivo a disposizione è di 100 minuti.