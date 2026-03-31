Reddito di merito, Occhiuto punta ad ampliare la platea. Zimbalatti: ‘Così si aiutano i giovani a ‘restare”

Il reddito di merito voluto dal Presidente Occhiuto potrebbe presto allargare la propria platea. È questa la novità emersa nel corso dell’ultimo consiglio regionale attorno alla misura annunciata in campagna elettorale dal Governatore, pensata per sostenere i giovani che scelgono di proseguire il proprio percorso di studi nelle università calabresi.

L’ipotesi di un ampliamento, che andrebbe oltre la platea inizialmente prevista, ovvero quella dei neodiplomati-, viene accolta con favore dal rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, che, ai microfoni di CityNow, ha sottolineato il valore strategico di uno strumento capace di rendere più attrattivo il sistema universitario calabrese e, allo stesso tempo, di frenare la partenza di tanti studenti verso altre regioni.

“Mi auguro che il Consiglio regionale accolga questa proposta di rilanciare e potenziare questa misura sul reddito di merito – ha detto il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – in quanto potrebbe far aumentare l’attrattività del territorio attraverso l’immatricolazione nelle università calabresi e attraverso l’impegno accademico”.