Redel Viola, anticipo di B contro la neopromossa Pallacanestro Antoniana

Trasferta insidiosa in terra campana per la capolista, voglia di confermarsi imbattuta e di mantenere il distacco dalle inseguitrici

Poche ore alla palla a due di questo anticipo dell’ottava giornata che vede la Redel viola impegnata stasera alle 18:00 sul campo della Pallacanestro Antoniana, il PalaLongo di Pellezzano.

Trasferta in terra campana per la capolista, voglia di confermarsi e di mantenere il distacco dalle inseguitrici maturato grazie ad un inizio di stagione entusiasmante da parte dei neroarancio. Che sono a tutti gli effetti, anche per ammissione dello stesso presidente Laganà, la squadra da oggi considerata la favorita nella Divisione H.

Coach Cadeo in settimana ha cambiato programmi a causa dell’anticipo ma ha come sempre analizzato ogni dettaglio, lavorando con la squadra e con i singoli, provando i movimenti senza palla e migliorando l’intesa tra i giocatori. La compagine reggina ha già dimostrato lo strapotere fisico e mentale con cui è stata capace di mettere sotto, alla lunga, tutti gli avversari sin qui affrontati.

Il progetto della Viola è ambizioso e non potrebbe essere altrimenti in una piazza storica come Reggio Calabria, ma il percorso verso la promozione è ancora all’inizio e ci sarà tempo e modo per crescere ancora per Manu Fernandez e compagni. A cominciare dalla sfida di stasera, da non prendere sottogamba per non incappare in scivoloni sgraditi. D’altronde, come ha affermato lo stesso coach Cadeo al termine della gara vinta contro Angri, piedi per terra perché ancora non è stato fatto niente.

La Bioverde Pallacanestro Antoniana ha iniziato la stagione con la voglia di far bene e stupire la piazza abatese ed ha fin qui disputato un buon inizio di stagione, sebbene senza il pubblico di casa a causa dei lavori presso il proprio impianto.

Reduce dalla vittoria corsara sul campo del Castanea, la società abatese ha annunciato per l’occasione (e per il palazzetto indisponibile) il primo match casalingo a porte aperte con accesso gratuito: il sostegno del pubblico stasera sarà fondamentale per i padroni di casa.

Roster rivoluzionato quest’estate per coach Festinese con le conferme del capitano e play classe ‘97 Antonio Fiorillo, al terzo anno con la casacca della Bioverde, e del play-guardia Liberato Chirico. Poi una serie di colpi per rinforzare la squadra e affrontare il campionato di B, a cominciare dall’acquisto di Vincenzo Festinese, l’anno scorso a Rende, e Filip Vranješ, ala grande e pivot coriaceo in difesa grazie ai suoi 206 cm e con buona tecnica. Acquistati anche l’argentino Ramiro Guaita León, ala forte classe 2006 cresciuta a Frascati e pericoloso anche dal perimetro, e l’ottimo Alessio Bolis, guardia esperta cresciuta cestisticamente a Brescia con cui ha esordito in A2.

Sempre da Rende è arrivato il veneziano Gabriele Bisceglie a portare punti preziosi ed esplosività, e infine da Roma l’ultimo colpo di mercato con Davide Vona, ala piccola duttile e navigata.

Completano le rotazioni di coach Festinese i ragazzi della “Linea Verde” Ruggiero, Cascone, Imperatore e Malafronte.

Arbitri della serata i signori Luca Mogavero di Bellizzi (SA) e Luca Moriello di Marcianise (CE). La gara sarà trasmessa in diretta streaming condivisa sulle pagine social delle due società.