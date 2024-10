Redel Reggio, il presidente Laganà a tutto campo: obiettivi, squadra e strutture

Il presidente della Redel Reggio Calabria Carmelo Laganà ha parlato “a tutto campo. L’accordo con il nuovo Title Sponsor, la squadra, il nuovo Coach, gli obiettivi.Il numero uno neroarancio fa il punto, ecco le sue impressioni.

L’accordo con Redel?

“E’ stato un percorso studiato e dettagliato. Abbiamo trovato la possibilità di un accordo importante per avere una realtà significativa come Redel al nostro fianco. Per noi, avere una grande famiglia di questo calibro è motivo d’orgoglio. Redel è un’azienda reggina che si è distinta grazie al suo modo di lavorare, alla sua correttezza ed alla sua gestione in ambito locale, nazionale ed internazionale.

La società che rappresento è davvero orgogliosa di avere un Title sponsor così“.

Le prospettive?

“Abbiamo prospettive di vertice. Le cose sono cambiate rispetto allo scorso anno che, a mio modesto modo di vedere è stato un anno di transizione dove dovevamo consolidare le basi per il futuro.

A tal proposito non posso non ringraziare Myenergy che sarà sempre al nostro fianco ed è stata basilare per il nostro cammino e lo sarà anche in futuro”.

La squadra?

“Avete visto come l’abbiamo costruita e come la stiamo ultimando, senza dimenticare che, grazie alle direttive del nostro Gm, non puntiamo solo sul roster della prima squadra in serie B.

La programmazione relativa all’attività giovanile è davvero significativa e senza precedenti negli ultimi anni, tra reclutamento di allenatori, giocatori del territorio e giocatori da fuori”.

Coach Cadeo?

“Disponibile e sempre presente: non è un Coach scelto all’ultimo minuto. Lo abbiamo studiato: è un grande lavoratore. Un meticoloso e programmatore. Abbiamo stilato con lui, un programma a lungo termine”.

Il futuro dell’impiantistica?

“Siamo tranquilli e siamo convinti che come noi operiamo nella correttezza nella tempestività e nella programmazione che ci siamo dati che anche gli enti hanno programmato sapendo che il campionato inizia il 29 settembre e che noi abbiamo bisogno di fare la preparazione all’interno del posto dove giocheremo.

Sappiamo che è pronto il pianeta Viola che dal punto di vista sportivo per gli allenamenti o altro è disponibile e quindi credo che l’amministrazione sarà presente per fare in modo che la Viola possa programmare l’attività sportiva nel migliore dei modi”.