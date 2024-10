Redel U17 d’argento, Coach Scarpa vince il ‘Premio Gaetano Gebbia’

Il gruppo Under 17 D’Eccellenza della Redel ha conquistato una bella medaglia d’argento al Memorial Gaetano Gebbia

Il gruppo Under 17 D’Eccellenza della Redel ha conquistato una bella medaglia d’argento al Memorial Gaetano Gebbia.

Dopo la vittoria in apertura contro la Virtus Ragusa, giocata a Villa Dante, i lavori si sono spostanti al Palatracuzzi, palasport intitolato ad uno storico e blasonato ex allenatore della Viola e della Nazionale Italiana, Vittorio Tracuzzi.

Alla presenza del Presidente Laganà, del Capo allenatore della prima squadra, nonché, Responsabile tecnico del settore giovanile neroarancio, Giulio Cadeo, e di una ricca rappresentanza del Supporters Trust, i ragazzi della Viola hanno combattuto, rimontato uno svantaggio in doppia cifra, duellato punto a punto contro la meritevole Pcr, allenata da un Coach, anch’esso passato dalla cantera neroarancio come Gigi Maganza, cedendo solamente al break decisivo di quarto periodo.

La gara termina 73 a 55.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Presidente del Comitato Regionale Fip Sicilia, Cristina Correnti per la splendida accoglienza e per l’organizzazione del Torneo nel ricordo di Gaetano Gebbia.

Siamo fieri si comunicare agli sportivi che, il nostro allenatore Stefano Scarpa, ha vinto il “Premio Gebbia Fair Play” distinguendosi per signorilità ed efficacia.