Basket Serie B: Redel imbattuta, a Milazzo il derby siciliano. Classifica e risultati 10ª giornata

Si è conclusa la 10ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

La Virtus Matera, prossimo avversario della Viola, affronta tra le mura amiche del PalaSassi il Castanea Basket di coach Cavalieri. Buona prova dei materani che hanno un calo nell’ultimo periodo ma che con i soliti Bagdonavicius e Rubinetti sfruttano ancora una volta il fattore “casa” ed hanno la meglio sui messinesi.

Il derby siciliano Barcellona – Milazzo lo vincono in trasferta gli Svincolati che lasciano la Next Casa Barcellona ancora fanalino di coda della Division H.

La Sintegra Bim Bum Rende non riesce nell’impresa in trasferta e resta a 8 punti dopo la sconfitta in casa di Marigliano, che aggancia così i calabresi in classifica.

Nell’anticipo di ieri, vittoria entusiasmante della capolista Redel Viola sul campo della Basket Academy Catanzaro. Il derby di Calabria è stato una bellissima pagina di sport, con i neroarancio sotto di 24 punti autori di una rimonta da prima della classe.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 10ª giornata

Promobasket Marigliano – Bim Bum Basket Rende 70-68

Basket Academy Catanzaro – Redel Viola 82-90

Virtus Matera – Castanea Basket 99-90

Barcellona Basket – Svincolati Milazzo 69-75

Pallacanestro Antoniana – Angri Pallacanestro (27/11/2024)

Basket School Messina – Decò Piazza Armerina (4/12/2024)

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 20

Svincolati Milazzo 14

Angri Pallacanestro 12 *

Basket School Messina 12*

Decò Piazza Armerina 10*

Virtus Matera 10

Bim Bum Basket Rende 8

Promobasket Marigliano 8

Pallacanestro Antoniana 6*

Castanea Basket 6

Basket Academy Catanzaro 6

Next Casa Barcellona 4



*una partita in meno

Prossimo Turno

Redel Viola – Virtus Matera

Angri Pallacanestro – Basket School Messina

Bim Bum Basket Rende – Next Casa Barcellona

Svincolati Milazzo – Pallacanestro Antoniana

Decò Piazza Armerina – Basket Academy Catanzaro

Castanea Basket – Promobasket Marigliano