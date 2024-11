Basket Serie B: Redel a punteggio pieno, Angri batte Messina, Milazzo insegue. Classifica e risultati 11ª giornata

Si è conclusa l’11ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

Il big match si gioca al PalaGalvani tra Angri Pallacanestro e Basket School Messina. I padroni di casa hanno la meglio sulla squadra messinese grazie al vantaggio costruito nel primo quarto. Coach Sidoti mantiene il match in equilibrio ma cede le armi e perde posizioni in classifica.

Gli Svincolati di Milazzo ottengono tra le mura amiche del PalaMilone la loro ottava vittoria stagionale ai danni della Bioverde Pallacanestro Antoniana e si confermano al secondo posto in classifica, al momento in solitaria in attesa dei vari recuperi da giocare.

Negli anticipi di ieri, la capolista Redel Viola in un Palacalafiore senza pubblico per la squalifica del giudico sportivo ha la meglio sulla Virtus Matera di coach Mollica restando a punteggio pieno.

Leggi anche

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 11ª giornata

Redel Viola – Virtus Matera 107-93

Angri Pallacanestro – Basket School Messina 88-76

Bim Bum Basket Rende – Next Casa Barcellona 78-84

Svincolati Milazzo – Pallacanestro Antoniana 93-67

Decò Piazza Armerina – Basket Academy Catanzaro (si gioca il 18-12-2024)

Castanea Basket – Promobasket Marigliano 80-70

Leggi anche

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 22

Svincolati Milazzo 16

Angri Pallacanestro 14*

Basket School Messina 12*

Decò Piazza Armerina 10**

Virtus Matera 10

Bim Bum Basket Rende 8

Promobasket Marigliano 8

Castanea Basket 8

Pallacanestro Antoniana 6*

Basket Academy Catanzaro 6

Next Casa Barcellona 6



*una partita in meno

*due partite in meno

Prossimo Turno

Castanea Basket – Next Casa Barcellona

Angri Pallacanestro – Basket Academy Catanzaro

Decò Piazza Armerina – Virtus Matera

Redel Viola – Promobasket Marigliano

Svincolati Milazzo – Bim Bum Basket Rende

Pallacanestro Antoniana – Basket School Messina