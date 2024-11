Redel Viola, il GM Vita: ‘Ingoiamo questo boccone amaro, ma siamo ancor più forti’

La Redel Viola ha appena battuto la Virtus Matera completando da imbattuta il turno si andata: 11 vittorie su 11, record unico nei gironi nazionali di B interregionale, primo posto incontrastato della Division H.

Ai nostri microfoni il General Manager neroarancio Fortunato Vita commenta con l’amaro in bocca l’ennesima prestazione convincente della sua squadra:

“Ahimè avrei preferito commentare solo ed esclusivamente la splendida vittoria di questa sera. In merito alla sentenza penso che rispetto a quello che c’era stato comminato come provvedimento disciplinare, andare oltre non era fattibile”.

“Abbiamo cercato di scardinare e portare avanti tutte le nostre motivazioni, e mettere a conoscenza di come realmente erano andati i fatti. Purtroppo – prosegue Vita – ingoiamo questo boccone amaro di queste due giornate di squalifica del campo, inopportune soprattutto per la nostra realtà, perché vivere una partita così come è stata oggi è veramente triste. Al di là del risultato, che è spettacolare, splendido perché l’undicesima vittoria consecutiva. Però veramente al tempo stesso è triste vedere questo Palasport in questo modo, vuoto, e non poter condividere con i nostri tifosi questo splendido successo, l’ennesimo”.

Ennesima vittoria ottenuta in un Palacalafiore deserto, dall’atmosfera surreale a causa dell’assenza di pubblico. Ma tutto l’ambiente neroarancio in queste ore di difficoltà ha saputo dimostrare vicinanza e sostegno alla squadra ed alla società:

“In questi giorni tutta la società, in primis il Presidente, il team, i dirigenti, e tutti quelli che ci contornano provavano rammarico per questa situazione paradossale di questa settimana. Però devo dire una cosa: abbiamo veramente superato tanti ostacoli già dalla prima partita spettacolare che abbiamo disputato a Catanzaro, e questa di oggi. E i ragazzi quello che hanno sentito è il supporto totale da parte dei tifosi, non soltanto da Reggio ma da tutta Italia, e su tutti i social. Ci hanno mostrato piena vicinanza ogni giorno, ogni minuto, e per noi questa è stata una prova di forza. Ci ha dato la forza per poter affrontare qualunque tipo di situazione. E da questa situazione io dico che siamo ancor più forti: sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

E in effetti la squadra a Catanzaro ha reagito come un pigna, rispondendo sul campo al momento complicato del Mondo Viola, cosa non scontata:

“Questa era una preoccupazione, perché dopo una sentenza di quella portata, così ingiusta, sfido chiunque dopo pochi giorni a fare una partita di campionato in un campo tanto ostico qual è Catanzaro. E abbiamo dimostrato che probabilmente abbiamo degli attributi”.

Attributi e strapotere fisico e mentale di un gruppo che, finora, non ha trovato rivali in campionato: