Redel Viola, Cadeo dopo il derby contro Catanzaro: ‘Era la partita che serviva’

Emozionato e soddisfatto, coach Giulio Cadeo commenta la decima vittoria consecutiva della Redel Viola, arrivata al termine di un derby contro Catanzaro ricco di emozioni e colpi di scena.

“Era la partita che serviva, con la trama che serviva dopo tutti gli accadimenti extra campo” esordisce Cadeo. “Sotto di tanti punti, con l’eco di quanto accaduto fuori dal campo e l’assenza di Ivanaj, la squadra ha saputo reagire con una rimonta clamorosa. Una partita difficile da decifrare, ma ho sempre visto i ragazzi sereni in allenamento. Forse è stato un modo inconscio per affrontare la situazione, ma in campo all’inizio eravamo disuniti. Poi, per fortuna, abbiamo ritrovato l’unità.”