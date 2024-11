La Redel Viola rafforza il suo primato. Matera ko al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato per l’undicesima giornata di Serie B Division H 2024/2025 l’Ondatel Matera. L’ultima giornata di andata si è disputata nell’atmosfera surreale del PalaCalafiore privo del pubblico a causa delle due giornate di squalifica inflitte alla compagine di Reggio Calabria per il post gara contro Messina. Ritrovato Ivanaj che aveva già scontato la squalifica ridotta ad una giornata contro Catanzaro. I neroarancio hanno gestito bene l’intero match, normale amministrazione per l’intera durata del gioco. Matera ha risposto inizialmente colpo su colpo, ma alla lunga ha ceduto all’intensità difensiva della Viola e le ottime percentuali realizzative dei padroni di casa. La Redel è prima con undici vittorie su altrettante partite e chiude il girone di andata da assoluta protagonista.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Bogdanovicus. Dopo diversi errori offensivi dei neroarancio, trasforma Cessel. Airaghi segna e dalla lunetta realizza il libero. A Zanetti, risponde Idiadru dalla lunga distanza. Bogdanovicus da due risponde Ani con una tripla (8-9). Airaghi da tre, ancora Airaghi per il +6 degli ospiti. Bogdanovicus in penetrazione per l’8 a 16. Coach Cadeo chiama Time Out. Ani, due su due ai liberi. Tripla di Idiaru. Ani attacca il ferro, segna e guadagna la lunetta e trasforma il libero supplementare. Paulinus in penetrazione, nell’azione successiva segna Ani. Coach Mollica chiama Time Out. Uno su due ai liberi di Manna. Simonetti per il 22 a 17 a meno di un minuto dal termine. Ancora Simonetti per e poi Fernandez allo scadere della prima frazione Si va al secondo periodo sul 26 a 17.

SECONDO QUARTO

Donati per la Viola. Diversi errori offensivi di Matera. Donati da sotto per il 30 a 17. Airaghi per gli ospiti. Paulinus per Reggio Calabria. Ancora Airaghi segna e si prende il libero che trasforma. La tripla di Simonetti vale il +13. Bogdanovicus per i suoi. Paulinus in sospensione per il 36 a 24. Ancora Paulinus, da tre per il 39 a 24. Bangu per i neroarancio, risponde Bogdanovicus. Cessel per la Viola. Zanetti, uno su due ai liberi. Rubinetti, uno su due ai liberi. Bogdanovicus, due su due dalla lunetta (43-31). Idiaru dalla lunga distanza per il 46 a 31, Rubinetti da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Ancora Rubinetti da tre. Bangu per il 48 a 37. Fernandez per i padroni di casa. Ani per la Viola. Cioppa, due su due ai liberi. Schiacciata di Cessel. Ancora Cioppa dalla lunetta, due su due. Si va all’intervallo lungo sul 54 a 41.

TERZO QUARTO

Bogdanovicus per gli ospiti, risponde Fernandez segna e trasforma il libero (57-43). Idiaru per la Viola. Bogdanovicus per Matera, risponde Paulinus. Zanetti per i suoi segna e trasforma il libero a sua disposizione. Donati per il 63 a 48. Ani da tre, risponde Manna. Fernandez da tre, risponde Cioppa dalla lunga distanza. Ani ancora da tre, risponde Rubinetti. Ani in penetrazione per il 74 a 56. Rubinetti, uno su due ai liberi. Ivanaj per la Viola. Coach Mollica chiama Time Out. A Donati risponde De Mola, Simonetti da tre. Ancora Ani da tre. Si va all’ultimo quarto sull’84 a 60.

ULTIMO QUARTO

Zanetti subisce fallo, uno su due ai liberi. Ivanaj per l’86 a 61. De Mola da tre. Manna da tre. Zanetti segna e subisce fallo, trasforma il libero. Simonetti per i neroarancio. Rubinetti per gli ospiti. Paulinus segna e subisce fallo. Coach Cadeo chiama Time Out. Paulinus trasforma il libero a sua disposizione. A Zanetti risponde Fernandez. Tripla di Paulinus. Ancora Paulinus per i neroarancio. Manna segna e si prende il libero, che trasforma. Rubinetti e poi Zanetti per Matera. Cessel in gancio per il 100 ad 81. Manna per gli ospiti. Airaghi da sotto, risponde Fernandez. Idiaru per la Viola. Cessel da sotto, Cioppa dalla lunga distanza. Nicolò dalla lunetta, uno su due. Rubinetti ai liberi, due su due. Ancora Rubinetti da tre. Risultato finale 107 a 93. La Redel Viola si aggiudica il match e rimane così l’unica compagine imbattuta in campionato.