Basket Serie B: Redel ancora imbattuta, Angri e Milazzo inseguono. Classifica e risultati 12ª giornata

Si è conclusa la 12ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

La Redel Viola ha giocato in un Palacalafiore a porte chiuse a causa della seconda giornata di squalifica contro la Promobasket di Marigliano. Parte meglio la Viola ma nella seconda metà c’è la rimonta importante di Marigliano che rimette in discussione fino ai minuti finali la gara.

Sugli altri campi, Angri ha la meglio sui catanzaresi della Basket Academy e continua ad inseguire la capolista insieme agli Svincolati di Milazzo, vittoriosi contro la Sintegra Rende.

Negli anticipi di ieri, Barcellona (prossimo avversario dei neroarancio) rialza la testa e vince in trasferta contro il Castanea, mentre l’altra messinese Basket School perde in casa dell’Antoniana e vede allontanarsi la vetta della classifica.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 12ª giornata

Castanea Basket – Next Casa Barcellona 59-66

Angri Pallacanestro – Basket Academy Catanzaro 89-74

Decò Piazza Armerina – Virtus Matera 81-75

Redel Viola – Promobasket Marigliano 79-68

Svincolati Milazzo – Bim Bum Basket Rende 78-71

Pallacanestro Antoniana – Basket School Messina 75-65

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 24

Svincolati Milazzo 18

Angri Pallacanestro 18

Basket School Messina 12*

Decò Piazza Armerina 12**

Virtus Matera 10

Bim Bum Basket Rende 8

Promobasket Marigliano 8

Castanea Basket 8

Pallacanestro Antoniana 8

Basket Academy Catanzaro 6*

Next Casa Barcellona 6



*una partita in meno

*due partite in meno

Prossimo Turno

Bim Bum Basket Rende – Castanea Basket

Next Casa Barcellona – Redel Viola

Virtus Matera – Angri Pallacanestro

Basket School Messina – Svincolati Milazzo

Promobasket Marigliano – Decò Piazza Armerina

Basket Academy Catanzaro – Pallacanestro Antoniana