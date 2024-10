Basket, alla Redel Viola il primo derby calabrese: risultati e classifica

Per i neroarancio bella vittoria in trasferta a Rende. I risultati della serata e la classifica aggiornata di Serie B, Division H

Si è conclusa la prima delle due serate del turno infrasettimale per la 3ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

Palasport di Quattromiglia soldout per il primo derby calabrese della stagione tra i padroni di casa della Bim Bum Sintegra Basket Rende e la Redel Viola. Partita combattuta, intensa ma corretta che i neroarancio hanno controllato nel punteggio per tutta la gara. Vittoria finale della Redel grazie alle bombe decisive dei suoi esterni Ivanaj e Fernandez ed alla difesa targata Cadeo che nei momenti caldi ha messo la distanze fra le due squadre.

Sugli altri campi il Castanea, prossimo avversario dei neroarancio, perde in casa nei secondi finali contro la Svincolati Milazzo e interrompe così la sua striscia positiva. L’altra calabrese, la Basket Academy Catanzaro, perde ancora in casa contro Messina e resta in fondo alla classifica a zero punti

Risultati 3ª giornata

Il terzo turno si gioca nelle serate di mercoledì e giovedì.

Castanea Basket 2010 – Svincolati Milazzo 84-86

Bim Bum Basket Rende – Redel Viola 72-85

Basket Academy Catanzaro – Basket School Messina 68-73

Virtus Matera – Pallacanestro Antoniana (Gio – 19:30)

Promobasket Marigliano – Angri Pallacanestro (Gio – 20:30)

Barcellona Basket 4.0 – Siaz Piazza Armerina (Gio – 20:30)

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 6

Angri Pallacanestro 4*

Castanea Basket 4

Svincolati Milazzo 4

Basket School Messina 4

Bim Bum Basket Rende 2

Virtus Matera 2*

Promobasket Marigliano 2*

Pallacanestro Antoniana 2*

Basket Academy Catanzaro 0

Barcellona Basket 0*

Siaz Piazza Armerina 0*

*una partita in meno

Prossimo Turno

Svincolati Milazzo – Basket Academy Catanzaro

Redel Viola – Castanea Basket

Basket School Messina – Virtus Matera

Angri Pallacanestro – Barcellona Basket

Siaz Piazza Armerina – Bim Bum Basket Rende

Pallacanestro Antoniana – Promobasket Marigliano (sabato ore 18:00)