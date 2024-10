Redel Viola all’ultimo possesso, esordio casalingo vincente contro Barcellona

La Pallacanestro Viola ha affrontato all’esordio casalingo, nella seconda giornata del campionato di Serie B interregionale girone H la Next Casa Barcellona 4.0. I siculi presenti con un nutrito gruppo di tifosi al seguito. La presentazione dei neroarancio è stata quella delle grandi occasioni. Ricordato con un minuto di silenzio il compianto Pietro Mafrici, padre del collega Giovanni. Primo tempo equilibrato con alti e bassi da parte di entrambe le compagini. Secondo tempo, sempre punto a punto. Uno strepitoso Ani e la solita buona difesa, insieme all’ex Fernandez durante uno scoppiettante ultimo quarto permettono a Reggio Calabria di rimanere a bottino pieno in classifica.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Manfrè. Diversi errori offensivi della Viola. A Tyrtyshynk risponde Idiaru. Sottomano di Frizzarin, risponde Ivanaj. Ancora Tyrtyshynk da tre (4-9). Idiaru in gancio per la Viola. Ani guadagna la lunetta, due su due. Frizzarin in allontanamento. Time Out di Cadeo. Donati dopo una buona intesa con Bangu, dalla lunetta, zero su due. Cortese dalla lunetta, uno su due (8-11). Epifani per il +5 di Barcellona. Epifani ai liberi, uno su due. Cessel, due su due dalla lunetta. Epifani, due su due dalla lunetta. Paulinus, uno su due ai liberi. Simonetti in tap in per il -3. Coach Bondo chiama Time Out. Bangu in coast to coast per il -1, risponde Marangon. Ivanaj porta il punteggio sul 17 a 18. Epifani segna dalla lunga distanza e subisce fallo, sbaglia il supplementare. Si conclude il primo quarto sul punteggio di 17 a 21.

SECONDO QUARTO

Simonetti da sotto. Epifani segna dalla lunetta e realizza, risponde con una tripla Idiaru. Cessel subisce fallo, uno su due per lui ai liberi (23-24). Tyrtyshynk da tre. Bangu subisce fallo, uno su due per lui ai liberi. Epifani segna dalla lunga distanza. Frizzarin fa zero su due. Diversi errori per compagine. Epifani ruba palla e porta gli ospiti sul +8, risponde Simonetti. A Goikovic risponde Ferandenz da tre (29-34). Simonetti dalla lunetta, due su due. Ivanaj ai liberi, due su due. Manfrè da tre. Time Out. Ani fa su due (35-37). Frizzarin, uno su due ai liberi. Ani dalla media distanza e poi Ani da sotto (39-38). Fernandez dalla lunetta, uno su due. Epifani da tre. (40-41) a meno di un minuto dalla fine. Ani, due su due ai liberi. Miljkovic da tre, si chiude il primo tempo sul 42 a 44.

TERZO QUARTO

Idiaru per i neroarancio, risponde Frizzarin. Simonetti da sotto, segna e guadagna un libero che non trasforma, tap in di Donati (48-46). Ancora Frizzarin dalla lunga distanza. Ani imbeccato da Fernandez per il +1 della Viola. Manfrè segna, ma sbaglia il supplementare. Ani da sotto per il 52 a 51. a 6:08 dal temine della terza frazione. Time Out. Tripla di Ani (55-51). Fallo su Simonetti, uno su due ai liberi. Tyrtyshynk da tre (56-54). Ivanaj dalla lunetta, a seguito di un antisportivo chiamato agli ospiti, sbaglia il tiro. Cortese dalla lunetta, uno su quattro. Cortese attacca il ferro, guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Tyrtyshynk, uno su due. Simonetti da sotto. Ivanaj, zero su dalla lunetta. Epifani segna e guadagna un libero. Coach Cadeo chiama Time Out (58-62). Epifani trasforma dalla lunetta. Cessel in tap-in per il -3 dei neroarancio. Manfrè da tre, risponde Bangu. Si chiude il terzo quarto sul 62 a 66.

ULTIMO QUARTO

Diversi errori per compagine. Cortese esce per quinto fallo. Bangu per il -2 della Viola. Cessel finalizza un’ottima azione dei padroni di casa. Coach Bondo chiama Time Out. (66-66). Fernandez per l vantaggio della Viola. 6:26 al termine. Ani in sottomano. Frizzarin, due su due dalla lunetta. Simonetti attacca il ferro, segna e si prende un libero, che sbaglia (72-68). Simonetti dalla lunetta, uno su due. Marangon da sotto. 4:30 dal termine. Ani dalla lunetta, due su due. Ani in penetrazione per il +7 neroarancio, risponde il solito Manfrè. Idiaru fuori per quinto fallo. Tyrtyshynk dalla lunga distanza. Marangon esce per quinto fallo. Donati, uno su due ai liberi. Ani dalla lunetta, uno su due. 79 a 75 a 2:21 dal termine. Diversi errori per compagine, molto nervosismo in campo. Tyrtyshynk da tre. 1:16 al termine. 79-78 il punteggio. Ani da sotto per il +3 a 35 secondi. Bondo chiama Time Out. Miljkovic per il pareggio (81 a 81), ultimo possesso Viola. Fernandez subisce fallo, Time Out di squadra, meno di 9 secondi alla fine del match. Fernandez, due su due ai liberi. Possesso Barcellona, Bangu ruba palla. In lunetta Fernandez, due su due per lui. Risultato finale 85 a 81 per la Redel Viola Reggio Calabria.