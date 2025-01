Redel Viola, al Palacalafiore arriva Catanzaro: derby di Calabria senza Fernandez

Momento delicato in casa neroarancio. La Redel Viola si appresta ad affrontare questa sera alle 20:30 al Palacalafiore il derby di Calabria contro la Basket Academy Catanzaro, ma deve ancora smaltire le tossine della brutta gara di domenica a Messina e, soprattutto, la tegola dell’infortunio di Manu Fernandez.

Non poteva risultare peggior esito dagli esami strumentali di lunedì mattina: lesione al crociato, e stagione finita per il capitano neroarancio. Pessime notizie per il ragazzo, cui va il nostro augurio per una pronta guarigione, e per coach Cadeo e la squadra reggina che perdono la mente creativa, il metronomo e la “guida” del gruppo. Il collettivo reggino, indipendentemente dall’eventuale decisione societaria di tornare sul mercato, dovrà necessariamente fare di necessità virtù, trovare nuovi equilibri e risorse dalle rotazioni: in una parola, crescere.

Mancano solo due gare al termine della regular season, due gare che potrebbero non pesare sulla successiva fase a orologio (l’ultima contro Matera, ancora non certa del suo biglietto per il play-in Gold). Stasera la penultima fatica della stagione regolare contro la matricola della divisione h, e si attende dal parquet una reazione da capolista.

L’avversario: Basket Academy Catanzaro

Anche Catanzaro arriva questa sera orfana di uno dei suoi uomini più rappresentativi, l’ex Viola Levan Babilodze, out tutta la stagione per aver spinto l’arbitro durante il derby contro Rende.

Sette le vittorie fin qui per i ragazzi di coach Procopio che valgono la terzultima posizione in classifica in comproprietà con la Pallacanestro Antoniana.

L’arma migliore di capitan Sabbatino (altro ex neroarancio) e compagni è l’intensità difensiva, oltre a una qualità in attacco che solo la miglior Viola ha saputo arginare nel palpitante derby di andata, vinto all’ultimo quarto dopo una rimonta esaltante della capolista.

Quello catanzarese è un collettivo che ha come punta di diamante il lituano Martynas Tamulevicius, ala-pivot di 2,11m ottimo rimbalzista oltre che miglior realizzatore della sua squadra con 17.9 punti a partita.

Sotto canestro pesano i centimetri e la fisicità dell’ala classe ‘95 Matteo Annese, insieme al confermato Gojin Sipovac, talentuosa ala di 202cm classe 2004 tra i protagonisti della promozione in B, ed a Riccardo Agbortabi, un’altra ala-pivot classe 2000 di 2 metri, l’anno scorso alla corte di coach Bolignano all’Orlandina. Sugli esterni Battaglia, Carpanzano, Procopio e Canestrari completano le rotazioni dei giallorossi, supportate dai giovani Basile e Giglio.

Arbitri della serata i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.