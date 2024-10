La Redel Viola cala il tris contro la Bim Bum Basket Rende

La Redel ha affrontato la Bim Bum Basket Rende al Palasport Quattromiglia nella terza giornata di Serie B interregionale 2024/2025 girone H. L’inerzia del match è stata sempre a favore della Pallacanestro Viola, nel primo tempo i giocatori di coach Cadeo hanno provato più volte ad incrementare il vantaggio. Bene hanno risposto i padroni di casa sapientemente gestiti dall’allenatore Carbone. Terzo quarto iniziato molto male per i neroarancio, che si sono subito rifatti con un finale di quarto ricco di canestri. L’ultima frazione di gioco, inizialmente povera di emozioni e segnature, porta di nuovo Rende a -9 da Reggio Calabria. Bangu e Fernandez interrompono le intenzioni di rimonta degli avversari. Aggiudicandosi così la terza vittoria su altrettante partite disputate.

PRIMO QUARTO

Un errore per compagine. Idiaru segna i primi due punti. Donati per lo 0-4. Tartamella per i padroni di casa. Fernandez per il 2 a 7. Ad Ani risponde De Angelis. Paulinus da tre. Ballati per Rende. Tartamella da sotto per il 9 a 12. Ballati fa due su due. Ani segna e subisce fallo, che trasforma (11-15). Cessel per i neroarancio. Ballati subisce fallo. Cadeo chiama Time Out. Ballati, due su due dalla lunetta. Cessel per la Viola. Ginefra, due su due ai liberi. Simonetti ruba palla e segna in penetrazione, Lucadamo da tre. Fernandez, due su due dalla lunetta. A Rende risponde Simonetti a fil di sirena, si conclude 20 a 26 il primo periodo.

SECONDO QUARTO

Cessel imbeccato da Fernandez (20-28). Ginefra per il -5. Fernandez in coast to coast. Cessel in tap in segna. Carbone chiama Time Out. Tripla di Ivanaj per il 23-35, risponde Ballati. Simonetti, due su due ai liberi. Tartamella per il -10. Di nuovo Rende, risponde Ani. Di nuovo Rende, risponde Idiaru. De Angelis per il -8. Ballati segna, ma per proteste prende un tecnico. Coach Cadeo chiama Time Out. Fernandez trasforma il libero a sua disposizione. Ani da tre e poi da sotto per il +12 neroarancio. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Segna Baquero. De Angelis in lunetta, due su due. Si riduce il vantaggio neroarancio. Fernandez, due su due ai liberi. Si va all’intervallo lungo sul 39 a 49.

TERZO QUARTO

Idiaru da tre, risponde Baquero da sotto. Ginefra per il -8 di Rende. Fallo tecnico chiamato a Simonetti. Ginefra ai liberi, due su due. Tartamella dall’angolo. De Angelis, due su due ai liberi. Cessel da sotto per il +5 della Viola. Fernandez in sottomano (49-56). Un errore per compagine. Baquero, uno su due ai liberi (50-56). Baquero, due su due dalla lunetta. Donati da sotto per il +6. Baquero per il 54-58. Simonetti, due su due ai liberi. Nell’azione successiva ancora Simonetti, ancora due su due ai liberi. Ballati penetra, interferenza di Donati. Fernandez inventa il canestro del +8 neroarancio. Morales, due su due ai liberi. Donati segna e subisce fallo, sbaglia il libero supplementare. Ivanaj da tre per il +11 ad un minuto dalla fine della terza frazione di gioco. Si va all’ultimo quarto sul 58 a 69.

ULTIMO QUARTO

Sono di Paulinus i primi due punti. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Non si segna, punteggio invariato 58-71 a 6:48 dal termine. Tartamella per il -11 di Rende, risponde Bangu. Cessel esce per quinto fallo. Baquero, due su due dalla lunetta. Fernandez da tre (61-76). De Angelis, due su due dalla lunetta. Idiaru per il +14 della Viola. Coach Carbone chiama Time Out. De Angelis per il 66-78. Diversi tentativi di avvicinamento dei padroni di casa. Donati subisce fallo, due su due ai liberi. Baquero in lunetta, uno su due (67-80). Tartamella da sotto. Rende segna e Cadeo chiama Time Out. Bangu va a canestro. De Angelis subisce fallo, uno su due ai liberi. Con il canestro dalla lunga distanza di Fernandez si chiude il match con il risultato finale di 72 a 85. La Redel Viola si porta a 6 punti in classifica con tre partite disputate. Prossima palla a due domenica 13 ottobre al PalaCalafiore contro Castanea.