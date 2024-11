Redel Viola, Ivanaj: ‘Vedere un pubblico così è emozionante’

Sette su sette ed un gruppo che, numeri alla mano, non ha mai perso ed ha vinto sette gare su sette partite. Lui si sta ambientando, con razionalità e voglia di fare.

Parliamo di Nikola Ivanaj, esterno che commenta così la sfida vinta contro Angri:

“Sfida intensa, nei primi 2 quarti ci hanno messo in difficoltà partendo aggressivi. Ci siamo compattati in difesa, come a Piazza Armerina nell’intervallo abbiamo messo già le idee. Quando partiamo forti in difesa troviamo tante soluzioni anche in attacco. È una prova della squadra che siamo, siamo tutti uno per l’altro, quando segna e gioisce uno lo facciamo tutti”.