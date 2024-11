Redel Viola, Cadeo: “Pubblico straordinario! Godiamoci il momento e rimaniamo umili”

Coach Giulio Cadeo in conferenza stampa dopo la vittoria con Angri si è dichiarato soddisfatto per la prestazione dei suoi giocatori, considerando la caratura degli avversari. Non manca come sempre una nota di stimolo per i suoi ragazzi oltre a predicare calma, il campionato è infatti ancora lungo. Sicuramente bisogna cogliere il meglio da questo straordinario inizio di stagione.

L’analisi dell’head coach

“Quello che ci aspettavamo si è visto in campo, Angri è una delle squadre più quadrate fino ad ora incontrate. Giocano bene insieme, gli atleti sanno cosa ognuno può fare e deve fare sia in difesa sia in attacco e due giocatori per ruolo. Inoltre hanno un talento nel roster molto forte. Non è un caso Martinez abbia realizzato molti punti in campionato, ha un enorme talento offensivo”.

La Pallacanestro Viola secondo Cadeo

“Un po’ di passaggi a vuoto, passaggi che non andavano effettuati, già impazzisco quando vedo questi errori nel settore giovanile figuriamoci con giocatori più grandi”.

Quando si vedranno gli ulteriori margini di miglioramento?

“Sono curioso di capire quando miglioreremo ulteriormente, non c’è niente di matematico nella pallacanestro. Non è detto che un giocatore a 23, 24 anni possa ulteriormente progredire, dipende tutto da ciò che svolgeremo durante la settimana. A livello tecnico dobbiamo migliorare ed anche a livello mentale, alle volte siamo troppo superficiali per via dei cali di tensione”.

Il pubblico da favola

“Dobbiamo uscire da questa vittoria con grande umiltà, in un contesto stupendo come quello del PalaCalafiore bisogna godersi questi momenti, però bisogna essere umili il campionato è lungo prendere energia e consapevolezza possiamo giocarcela con tutti”.

Il gruppo e l’ottima prestazione di Ivanaj

“Fin dal raduno si è creato un vero gruppo. Io credo che Ivanaj in allenamento da dieci giorni a questa parte è migliorato parecchio e lo ha dimostrato in partita, la squadra gli è stata vicina oggi come anche quando non dimostrava a pieno il suo potenziale”.