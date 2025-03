Play-in Gold, a Molfetta la prima di ritorno: Redel Viola in cerca di riscatto 

I neroarancio, reduci da tre sconfitte, in trasferta contro la DAI Optical per ritrovare fiducia e punti per la corsa ai playoff

Giro di boa per il play-in gold di serie B interregionale. Siamo alla prima gara del girone di ritorno della fase a orologio e stasera, al Palapoli di Molfetta, la DAI Optical ospita la Redel Viola di Reggio Calabria.

Palla a due alle ore 19:00 tra due squadre che affrontano un momento cruciale della stagione, dopo un girone di andata che ha evidenziato per le due compagini un andamento altalenante, nelle prestazioni e nei risultati. All’andata, nel match d’esordio, i molfettesi avevano espugnato il Palacalafiore in un finale deciso dal capitano Sirakov.

La Viola arriva da tre sconfitte consecutive, ed una vittoria sarebbe fondamentale per ridare slancio e convinzioni ad un gruppo profondamente rinnovato, e per raddrizzare una classifica che ancora non preoccupa, ma che sicuramente non lascia soddisfatta l’esigente piazza reggina dopo una regular season trionfale.

L’avversario

La DAI Optical Virtus Molfetta ha dimostrato sin qui di avere un roster completo e competitivo e di potersela giocare con tutti, ma ha anche palesato lacune difensive e black-out in attacco che gli sono valse delle pesanti sconfitte contro Angri, Piazza Armerina e l’ultima a Messina dove gli uomini di coach Enrico Fabbri sono rimasti ancora una volta sotto quota 60 punti.

Due i pilastri dei biancazzurri di Molfetta: il capitano Georgi Sirakov, guardia con un’ottima mano dalla distanza, ha dimostrato nel match di andata tutta la sua pericolosità, e l’ala classe ‘93 Shawn Gulley, la cui versatilità gli permette di essere efficace sia nel pitturato che nel tiro dalla media distanza (per lui finora 16.5 punti di media a partita).

Coach Fabbri deve fare ancora a meno del centro Roope Filtness, alle prese con un infortunio alla caviglia, ma potrà contare, oltre che sul supporto sotto canestro dell’esperto pivot arrivato a fine anno Simone Bergamo, sull’energia e l’atletismo di Alessio Natalini, ala di 193 cm, classe 2002, spesso decisivo nelle fasi difensive e nelle transizioni veloci.

La regia è affidata all’ottimo Bertoni, e sugli esterni occhio a Jankovic, capace di ricoprire anche il ruolo di ala piccola, ed all’ultimo arrivato Giovara, atleta tecnico e con tanti punti nelle mani.

Compleatano le rotazioni dei molfettesi l’ala Seck, il talentuoso lituano Arifkhanov e il classe 2006 Savoia.

Arbitri della serata i signori Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia (BA). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.