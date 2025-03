Basket, Play-In Gold: la Viola cade ancora, Milazzo ferma Monopoli. Classifica e risultati

Neroarancio ancora in difficoltà dopo la rivoluzione di mercato. La Siaz archivia la pratica Bari e sale in seconda posizione

Si è conclusa la 6ª giornata della fase a orologio del campionato di Serie B Interregionale, divisioni H e G.

Il Palacalafiore di Reggio Calabria teatro del big match tra le due prime della classe in stagione regolare, Redel Viola e Felice Scandone Avellino. I neroarancio palesano ancora diverse difficoltà dovute alla trasformazione del roster nelle ultime settimane, e cedono il passo agli avversari per la terza volta consecutiva, scivolando in terza posizione agguantata da Avellino e Milazzo.

Leggi anche

Svincolati che, tra le mura amiche, hanno la meglio contro la capolista Monopoli, che vede così infranta la striscia positiva di 5 vittorie su 5 in questo play-in gold.



Si conferma anche Piazza Armerina che in casa archivia facilmente la pratica Bari, sempre più fanaliino di coda della fase a orologio: i piazzesi occupano adesso la seconda posizione in solitaria.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Leggi anche

Risultati 6ª giornata

Basket School Messina – DAI Optical Molfetta 79-55

Svincolati Milazzo – Manelli Basket Monopoli 87-75

Angri Pallacanestro – Dinamo Basket Brindisi 83-63

Siaz Piazza Armerina – Tecnoeleva Adria Bari 81-71

Virtus Matera – Lions Bisceglie 79-78

Redel Viola – Felice Scandone Avellino 65-70

Classifica Play-In Gold

Manelli Basket Monopoli 24

Siaz Piazza Armerina 20

Felice Scandone Avellino 18

Redel Viola 18

Svincolati Milazzo 18

Angri Pallacanestro 16

DAI Optical Molfetta 16

Lions Bisceglie 16

Basket School Messina 14

Dinamo Basket Brindisi 12

Virtus Matera 12

Tecnoeleva Adria Bari 8

Prossimo Turno

Dinamo Basket Brindisi – Siaz Piazza Armerina

Lions Bisceglie – Svincolati Milazzo

Felice Scandone Avellino – Basket School Messina

Angri Pallacanestro – Tecnoeleva Adria Bari

Virtus Matera – Manelli Basket Monopoli

DAI Optical Molfetta – Redel Viola