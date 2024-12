Reggio, la Redel Viola all’Open Day dell’Università Mediterranea 

La Prima squadra della Redel presente oggi all’Open Day di Ateneo organizzato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Accompagnati dal Prof Marco Vitale Preparatore Atletico della squadra, i cestisti neroarancio hanno partecipato alla giornata di apertura volta a promuovere e far conoscere l’offerta formativa e i servizi agli studenti.

Lezioni interattive, laboratori di didattica innovativa, workshop, seminari tematici e incontri di orientamento, un programma trasversale e di spinta alla motivazione particolarmente ricco e descrittivo della vita universitaria: aule, servizi didattici, attività culturali, sportive e di intrattenimento.

Partecipazione dei giocatori della Viola

Come i migliaia di studenti e studentesse coinvolti nel pomeriggio di oggi, i giocatori della Viola hanno potuto esplorare i Dipartimenti e Laboratori dell’Università e conoscere l’ampia offerta formativa. Ai ragazzi è stata donata la tshirt celebrativa della Mediterranea che hanno indossato per la foto di rito con il rettore prof Giuseppe Zimbalatti che ha a sua volta ricevuto la polo dello Staff Redel.

Collaborazione tra Redel e Università Mediterranea

Tra le due realtà reggine è già in campo da tempo una convenzione, nata per una collaborazione operativa e comune per la promozione del territorio dello Stretto.