Redel Viola post Dierre, Cadeo a CityNow: ‘Continua la nostra preparazione col piglio giusto’

Il coach della Pallacanestro Viola si è dimostrato soddisfatto dell’allenamento congiunto svolto con la volenterosa Dierre Reggio Calabria. Ai microfoni di CityNow ha rilasciato diverse considerazioni sul prosieguo della preparazione in vista del campionato di Serie B interregionale 2024/2025 che avrà inizio il 29 settembre col trasferta di Marigliano (NA).

“I ragazzi sono andati in campo col piglio giusto, non pensando che erano solo cinque senior e quindi dovendosi risparmiare. Questo è il punto più importante della mentalità che dobbiamo sempre avere. Qualche cosa in più si è visto in attacco rispetto le precedenti partite, schemi nuovi che abbiamo visto da poco, lo stesso vale per la difesa. Lo lo sanno benissimo i ragazzi, se mettiamo addosso il corpo, in questo sport di contatti e rimaniamo sulle linee di passaggio diventiamo un’altra squadra, e quando si difende così si gioca meglio in attacco. Problemi di infortunio non gravi per gli altri quattro senior, si può considerare un riposo precauzionale. Già dalla prossima settimana andremo a recuperare qualche elemento”.