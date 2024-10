Redel Viola, test positivo contro l’indomita Dierre Reggio Calabria – FOTO

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Dierre Reggio Calabria al PalaCalafiore. Il principale impianto cittadino, in fase di restyling quasi ultimato, ha visto protagoniste due compagini molto agguerrite che sicuramente ben figureranno nei rispettivi campionati di B interregionale e C. I singoli neroarancio hanno dimostrato il loro valore, dal canto loro i ragazzi di coach Cotroneo non si non lasciati travolgere dal buon gioco della Viola. L’inerzia del match è sempre stata a favore della compagine allenata da Cadeo. Molto bene Ani, Idiaru, in fase di rodaggio Donati, in rampa di lancio Fernandez.

PRIMO QUARTO (25-14)

La Dierre inizia bene con Barrile, ma si scatenano subito i neroarancio prima con Idiaru a seguire Ivanaj ed un ottimo Ani. La squadra di coach Cotroneo mantiene un certo equilibrio grazie a Laganà. Nella seconda parte della prima frazione di gioco ancora una volta si scatenano i ragazzi di Cadeo, ai soliti tiratori si aggiungono anche Idiaru ed il giovane Sgarlato.

SECONDO QUARTO (22-13)

Partono alla grande i neroarancio, prendono il ritmo giusto dopo due minuti 7 a 0 il punteggio. Idiaru è scatenato, con lui anche Ani si arriva sull’11 a 0. Coach Cotroneo cerca di spronare i suoi. La Dierre prova un timido recupero, si va sul 11 a 4. Fernandez segna e trasforma il il libero supplementare per il +10. Ani subisce fallo fa uno su due. Ivanaj fa lo stesso in un’azione successiva. La Dierre realizza dalla lunga distanza. Si riprende la squadra ospite dopo il black out iniziale. Ivanaj guadagna nuovamente la lunetta, fa due su due. Barrile rilancia i suoi portandoli sul -9. La Viola si porta sul 22 a 11, risponde Barrile. Si va all’intervallo lungo con diversi tentativi da parte di entrambe le compagini.

TERZO QUARTO (18-10)

Idiaru ed Ani portano il punteggio sul 6 a 0. Ancora Ani e poi Ivanaj per l’11 a 0. Si rivede la Dierre con un tiro a segno dalla lunga distanza, risponde immediatamente Ani per il +10 a 4 minuti dalla fine della terza frazione. Si rialzano nuovamente i biancoblu, portando il punteggio sul 13 a 7, rispondono i neroarancio prima con una tripla e dopo con una penetrazione. I minuti finali sono un ulteriore momento di test, sul parquet di gioco molti Under 17 neroarancio.

ULTIMO QUARTO (19-22)

Nuovamente un quintetto di Senior sul parquet ed i neroarancio ritornano a comandare. Il primo canestro è di Idiaru. Ani trasforma due tiri liberi, i biancoblu riescono a bucare la difesa della Viola. Di nuovo Ani, si alzano i ritmi in campo, 13 a 9 il punteggio. Si vede Donati con un bel tiro in sospensione. Idiaru e poi la Dierre. Ani per i neroarancio. Mazza per il 19 a 16. Gli Under 17 in campo per la Viola. La Dierre per il 19 a 20. Si chiude con un altro canestro dei biancoblu il match ben disputato da entrambe le compagini, in piena fase di preparazione.

Risultati parziali (25-14), (22-13), (18-10), (19-22) Risultato finale 84-59

