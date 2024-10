Redel Viola, si scaldano i motori in casa neroarancio per un campionato di vertice

Il campionato di Serie B interregionale della Pallacanestro Viola, inserita anche quest’anno nel girone H, è alle porte. Dopo la prima giornata del 29 settembre in trasferta contro Marigliano (NA), il 6 ottobre il PalaCalafiore riqualificato all’interno sarà pronto ad accogliere il roster neroarancio guidato da coach Giulio Cadeo. Le novità non mancano per le compagine di Reggio Calabria. Il percorso della società del presidente Laganà e del GM Fortunato Vita sarà supportato dal prestigioso Title Sponsor REDEL.

Il calendario del campionato 2024/2025

Piazza Armerina spicca su tutte le concorrenti della lunghissima stagione che vede confermata la formula dello scorso anno con i Play In Gold e Play in Out, ovvero l’incrocio in una seconda fase del girone G. La competizione si concluderà nel mese di giugno del 2025.

Il nuovo roster della Pallacanestro Viola

La caratura dei singoli giocatori è indiscutibile. Si è lavorato fin da giugno e molto bene sul mercato. Brillano gli innesti di Manu Fernandez ed Uchenna Ani, ammirati nello scorso campionato rispettivamente nella Next Casa Barcellona e Power Basket Salerno. I riconfermati Ilario Simonetti e Giovanni Cessel oltre a far da guida in città ai loro compagni, saranno una spalla dall’apprezzabile valore per i nuovi arrivati. Efe Idiaru (guardia, classe 1997, di origine nigeriana ma con passaporto italiano, ha firmato un accordo biennale. Si tratta di un cestista fulmineo, dalle significative doti atletiche e notevole fisicità. Efe è in grado di difendere a tutto campo e dare offensivamente il proprio contributo). Joseph Paulinus (guardia o ala piccola, classe 2002, vanta di un’esperienza importante in varie compagini tra le quali Derthona Basket in Lega 2). Elias Donati (classe 1999, ala grande. Elias, originario di Arezzo è un giocatore talentuoso e molto atletico in linea con la fisicità spiccata e fortemente voluta dalla società e dall’attuale coach neroarancio. Nikola Ivanaj (nazionale albanese, è un ingaggio molto importante per la nuova stagione della Pallacanestro Viola. L’esterno, cresciuto nella Pallacanestro Varese è reduce da una stagione in B Interregionale a cifre importantissime). Josuè Bangu (play/guardia, 187 cm, classe 2004 nazionalità francese con formazione italiana). Salvatore Sgarlato (guardia, classe 2005, esterno duttile e volitivo che può ricoprire più ruoli nel rettangolo di gioco. Il giovane cestista ha già avuto modo negli ultimi anni di misurarsi nei campionati giovanili d’eccellenza e Gold).

L’head coach

Giulio Cadeo è cresciuto tra la Ignis e la Mobilgirgi. Percorre tutta la trafila nel settore giovanile bosino degli anni d’oro e inizia appena diciassettenne la carriera da giocatore professionista. Dal 1991 riveste il doppio ruolo di giocatore e Capo Allenatore e responsabile per dieci anni del settore giovanile della Pallacanestro Mina. Nel decennio successivo è Head Coach al basket Val Ceresio fino all’anno 2000, momento in cui inizia la sua esperienza di Capo Allenatore a Borgomanero in B1. Dalla stagione 2001-2002 Coach Cadeo è alla Pallacanestro Varese come Head Coach dei Cadetti e Responsabile del Settore Giovanile, esperienza in cui raggiungerà negli anni successivi lusinghieri risultati a livello nazionale. Nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 è Capo Allenatore della prima squadra della Pallacanestro Varese in serie A1 e per diversi anni a seguire, allenatore tra la Serie A e la Serie B della pallacanestro italiana: Varese, Chieti, Firenze, Castelfiorentino, Montichiari, Matera, Ruvo di Puglia, Corato, Trani. La carriera di allenatore di Giulio Cadeo è, inoltre, arricchita da significative esperienze come Head Coach della Nazionale azzurra Under 16 e come assistente di Walter De Raffaele alla Nazionale italiana Under 22.

Le prime amichevoli

Le prime partite disputate dopo il raduno post estivo sono state proficue in termini di consapevolezza dei propri mezzi. I valori ed i dati nelle mani dell’allenatore, del confermato vice Seby D’Agostino e del preparatore atletico della prima squadra Marco Vitale sono fondamentali per programmare sempre meglio ed ottimizzare la fase di rodaggio in vista dell’inizio della regular season. Dopo le trasferte in terra di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, la società ha annunciato sui propri canali social i prossimi appuntamenti “casalinghi”.

Adesso è la città a dover rispondere, presenziando al PalaCalafiore. Il pubblico reggino da sempre a supporto dei suoi beniamini dovrà risultare sempre più numeroso per il grande lavoro svolto dalla società, in un contesto migliorato anche a livello di impiantistica: le rinnovate tribune sono pronte ad accogliere e permettere di assistere agli incontri dell’amata Pallacanestro Viola insieme a ciò che diventerà il fiore all’occhiello di Pentimele, il nuovo ‘Cubo’ (con le indicazioni sulle squadre, i punteggi, i falli fatti, ecc.) a sovrastare dall’alto il campo di gioco.