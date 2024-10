Lavori al Palacalafiore: sostituzione delle tribune telescopiche

Non solo il Granillo, anche il Palacalafiore si rifà il look. I lavori in corso presso il palasport prevedono la sostituzione delle tribune telescopiche e il nuovo efficientamento energetico.

Diversi gli interventi nel corso di questi mesi all’interno del Palacalafiore. Come già riportato su queste pagine, acquistati anche i nuovi tabelloni segnapunti e cronometro a led, che saranno in comunicazione con un’unica centralina dalla quale è possibile anche impostare messaggi al pubblico o pubblicitari.

Il tutto sarà collegato con quello che diventerà il fiore all’occhiello di Pentimele, il nuovo ‘Cubo’ (con le indicazioni sulle squadre, i punteggi, i falli fatti, ecc.) a sovrastare dall’alto il campo di gioco.

Rifatto inoltre l’arredamento del tavolo dei giudici e degli ufficiali di campo per la pallacanestro e per la pallavolo. Sarà un tavolo completamente nuovo, fornito di tutti gli accessori per entrambi gli sport, basket e pallavolo. Per il basket ci saranno le palette dei falli e la freccia elettronica del possesso, che a tutt’oggi manca. Per quanto riguarda la pallavolo, tutto l’impianto con i pali e il seggiolone con relative imbottiture.