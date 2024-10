La Redel Viola inizia col piede giusto: due punti e buoni spunti da Marigliano

La Redel Viola vince con merito la gara d’esordio del campionato di Serie B Interregionale, Division H sul campo di una combattiva e mai doma Promobasket Marigliano.

Primi due punti per i neroarancio e primo passo verso quel traguardo finale tanto agognato che si chiama “promozione”. La squadra allenata da coach Cadeo ha già mostrato in campo un’identità ben definita ed ha saputo imporre ai padroni di casa i propri ritmi di gioco con il marchio di fabbrica di casa Redel per la stagione ‘24-’25: la difesa.

La partita

Tanta attesa ed emozione per la prima palla a due dell’anno e il punteggio del primo quarto ne è un’evidente prova: 13-16 il parziale di una prima frazione sostanzialmente equilibrata e caratterizzata da tanti errori e percentuali basse al tiro.

Parte bene la Viola nel secondo tempo, grazie anche al rientro in campo del capitano Fernandez, con il pressing neroarancio che inizia dalla rimessa da fondo campo. E infatti arrivano così i primi due punti della seconda frazione di gioco. L’intensità difensiva neroarancio sale, e i padroni di casa non ci capiscono più niente, perdono palloni su palloni e la Viola avanza nel risultato.

Coach Massaro corre ai ripari, chiama time-out e prova delle contromosse per scardinare la difesa avversaria. I mariglianesi tentano di accorciare e ci riescono col gioco in post basso di Spera e Sakalas e qualche gioco di prestigio in penetrazione di Filipovic, ma le bombe di Simonetti e Fernandez e la solita difesa ricacciano indietro i padroni di casa. La Viola va al riposo lungo sul più otto.

Il secondo e il terzo quarto sono decisivi per i neroarancio, che avanzano nel punteggio.

Tanti i rimbalzi offensivi che suppliscono ai diversi errori al tiro con possessi extra preziosi, dai quali scaturiscono punti pesanti e la Viola veleggia sul +9.

La regia di Fernandez (9 punti e 6 assist) è in questa fase illuminante e fondamentale per il gioco offensivo neroarancio. I ritmi forsennati della difesa sono ben bilanciati dal metronomo argentino che in attacco ragiona e distribuisce assist per i compagni.

Marigliano non trova per diversi minuti un tiro aperto che sia uno, e Ivanaj con classe dalla media e dalla lunetta avanza sul +15.

Bangu in penetrazione e sottomano taglia in due la difesa campana. Bene Donati sotto canestro e dalla lunetta, e Ilario Simonetti si conferma “sesto uomo” irrinunciabile: a fine gara sarà il migliore dei suoi con 14 punti e 18 di valutazione. L’intensità resta altissima, la VIola non molla un centimetro all’avversario e chiude sul più 12 il terzo quarto.

Si rientra per l’ultima frazione e sono i padroni di casa con De Riggi e il capitano Spera a portare a casa un mini break che riavvicina i campani sul meno 7. Coach Massaro allunga la difesa a tutto campo, Sakalas (Mvp della partita con 20 punti, 5 rimbalzi e 21 di valutazione) e Gonzalez (20) trovano canestri pesanti che spaventano sul finale la Viola, ma è troppo tardi.



Vince la Redel Viola la gara d’esordio a Marigliano ed ora testa al Barcellona (sconfitto in casa dal Castanea) e al Palacalafiore, dove i tifosi neroarancio abbracceranno per la prima volta i loro beniamini.

La strada è lunga e tanto ancora c’è da lavorare, soprattutto in attacco, dove occorre trovare (come accade in maniera quasi perfetta in difesa) movimenti e soluzioni che siano certezze per i giocatori in campo. Ma le premesse sembrano ottime e la piazza di Reggio Calabria, c’è da scommetterci, si appresta a vivere un’altra avvincente stagione di pallacanestro.