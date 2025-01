La Redel Viola cade contro la tenace Basket School Messina al PalaTracuzzi

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la ventesima giornata di serie B interregionale Division H 2024/2025 la Basket School Messina al PalaTracuzzi. La prima frazione di gioco è iniziata a trazione messinese, Reggio Calabria non è entrata immediatamente in partita, solo dopo qualche minuto ha iniziato ad ingranare riducendo il distacco iniziale. Nel secondo quarto ha continuato bene la Viola, ma per poco. I padroni di casa hanno ripreso a realizzare. Da segnalare l’infortunio di Fernandez. Nel terzo ed ultimo quarto la squadra di coach Sidoti ha allungato ulteriormente. L’uscita di Bangu per cinque falli ha indebolito la regia neroarancio. La capolista ha subito così la seconda sconfitta stagionale.

PRIMO QUARTO

Di Dio per il primo canestro. Busco porta il punteggio sul 5 a 0. Yeyap per il +7. Miaffo da tre. Ivanaj per il 10 a 2. Yeyap schiaccia e guadagna un libero. Coach Cadeo chiama Time Out. Yeyap trasforma il libero. Ancora Yeyap per i siculi. Donati per il -11 dei neroarancio. Simonetti guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Di Dio per il 16 a 7. Simonetti per la Viola. Ancora Di Dio, dalla lunga distanza, risponde Fernandez sempre da tre. Segna ancora Di Dio (22-11). Paulinus dalla lunga distanza per il -7. Coach Sidoti chiama Time Out. Janic dalla lunetta, zero su due. Si chiude il primo quarto sul 22 a 14.

SECONDO QUARTO

Tartaglia per il 24-14. Paulinus subisce fallo, zero su due ai liberi. Di Dio per il +12 dei siculi. Diversi errori per compagine. Paulinus segna. Sidoti chiama Time Out. Simonetti per il -8 della Viola. Busco per i padroni di casa. Janic guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Coach Cadeo chiama Time Out. Ivanaj guadagna la lunetta, uno su due liberi. Simonetti dalla lunetta, uno su due. Yeyap segna e guadagna fallo, trasforma il libero a disposizione. Miaffo per il 34 a 20. Ani dalla lunetta, uno su due. Di Dio da tre. Si va all’intervallo lungo sul 37 a 21.

TERZO QUARTO

Donati per la Viola. Bangu dalla lunetta, uno su due ai liberi. Di Dio per il 39 a 24. Tartaglia guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Tripla di Ani. Simonetti segna e guadagna fallo, sbaglia il supplementare. Tartaglia segna e guadagna fallo, non trasforma. Ancora Tartaglia per i siculi. Yeyap guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Coach Cadeo chiama Time Out. Miaffo per i siculi. Ancora Miaffo per il 51 a 29. Iadiaru da sotto. Ivanaj per i neroarancio. Ad Incremona risponde Ani. Termina il terzo quarto sul 53 a 35.

ULTIMO QUARTO

Yeyap per due volte consecutive. Ivanaj realizza, e trasforma i liberi a sua disposizione. Il secondo per il tecnico chiamato a Sidoti. Yeyap segna il libero. Paulinus per i neroarancio, risponde Busco. Coach Cadeo chiama Time Out. Molto nervosismo sul parquet. Paulinus, due su due ai liberi. Miaffo per i siculi. Ancora Miaffo per il 64-42. Ivanaj, due su due ai liberi. Ivanaj per il -18. Ani dalla lunetta, uno su due. Yeyap, due su due ai liberi. Ivanaj guadagna la lunetta, fa uno su due. Idiaru per il -16. Tartaglia dalla lunetta, due su due ai liberi. Paulinus per il 68 a 52. Di Dio sigilla la vittoria con una tripla. Idiaru subisce fallo, uno su due ai liberi. Lembo trasforma due liberi su due a disposizione. Risultato finale 73-53 a favore dei peloritani.

Basket School Messina – Redel Viola Reggio Calabria 73-53 (22-14,15-7,16-14,20-18)

Basket School Messina: Guduric 0, Incremona 2, Mollica NE, Di Dio 19, Miaffo 13, Tartaglia 10, Caruso NE, Lembbo 2, Busco 7, Diakathe NE, Janic 1, Yeyep 19. Allenatore Sidoti

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 5, Ani 5, Paulinus 12, Simonetti 9, Fernandez 3, Mazza NE, Marinelli NE, Cessel 0, Donati 4, Ivanaj 14, Nicolò NE, Bangu 1. Allenatore Cadeo

Arbitri: Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Daniele Barbagallo di Acireale (CT).