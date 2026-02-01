Basket Serie B, colpaccio di Catanzaro a Ragusa, la Viola aggancia la vetta. Classifica e risultati

I neroarancio ottengono ottava vittoria consecutiva e primato grazie alla sconfitta della Virtus

Si è conclusa la 18ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria la Redel Viola ha affrontato il Barcellona Basket con la nuova guida tecnica di coach Bartocci e una nutrita rappresentanza di tifosi giallorossi al seguito. Partono meglio gli ospiti con Lautaro Fraga in cabina di regia ma la Viola recupera, allunga e controlla nella seconda metà di gara. Punteggio aperto fino ai secondi finali con i tiri liberi che regalano ai neroarancio l’ottava vittoria consecutiva.

Sugli altri campi, vittoria importante della Virtus Molfetta in chiave playoff in casa della Svincolati Milazzo, Matera archivia facilmente tra le mura amiche la pratica Bari, ma le sorprese arrivano da Ragusa dove la capolista Virtus cade in casa contro la Basket Academy Catanzaro.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Leggi anche

Risultati 18ª giornata

Svincolati Milazzo – Virtus Molfetta 75-77

Valentino Basket Castellaneta – Mola New Basket 87-66

Virtus Matera – Adria Bari 85-69

Redel Viola – Barcellona Basket 65-58

Virtus Ragusa – Basket Academy Catanzaro78-84

Basket Corato – Dinamo Basket Brindisi 70-68

Basket School Messina – Action Now Monopoli 95-75



Turno di riposo per Bim Bum Rende

Classifica

Virtus Ragusa 26

Redel Viola 26

Virtus Matera 24

Dinamo Basket Brindisi 22

Action Now Monopoli 20

Basket Academy Catanzaro 20

Virtus Molfetta 18

Basket School Messina 18*

Svincolati Milazzo 16

Barcellona Basket 16

Valentino Basket Castellaneta 16

Basket Corato 14

Mola New Basket 6 *

Bim Bum Rende 6*

Adria Bari 4



*Una partita in meno

Prossimo turno

Dinamo Basket Brindisi – Virtus Ragusa

Virtus Molfetta – Basket Corato

Basket Academy Catanzaro – Virtus Matera

Action Now Monopoli – Bim Bum Rende

Adria Bari – Basket School Messina

Mola New Basket – Redel Viola

Barcellona Basket – Svincolati Milazzo