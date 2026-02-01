Basket Serie B, colpaccio di Catanzaro a Ragusa, la Viola aggancia la vetta. Classifica e risultati
I neroarancio ottengono ottava vittoria consecutiva e primato grazie alla sconfitta della Virtus
01 Febbraio 2026 - 20:02 | di Redazione
Si è conclusa la 18ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F.
Al Palacalafiore di Reggio Calabria la Redel Viola ha affrontato il Barcellona Basket con la nuova guida tecnica di coach Bartocci e una nutrita rappresentanza di tifosi giallorossi al seguito. Partono meglio gli ospiti con Lautaro Fraga in cabina di regia ma la Viola recupera, allunga e controlla nella seconda metà di gara. Punteggio aperto fino ai secondi finali con i tiri liberi che regalano ai neroarancio l’ottava vittoria consecutiva.
Sugli altri campi, vittoria importante della Virtus Molfetta in chiave playoff in casa della Svincolati Milazzo, Matera archivia facilmente tra le mura amiche la pratica Bari, ma le sorprese arrivano da Ragusa dove la capolista Virtus cade in casa contro la Basket Academy Catanzaro.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 18ª giornata
Svincolati Milazzo – Virtus Molfetta 75-77
Valentino Basket Castellaneta – Mola New Basket 87-66
Virtus Matera – Adria Bari 85-69
Redel Viola – Barcellona Basket 65-58
Virtus Ragusa – Basket Academy Catanzaro78-84
Basket Corato – Dinamo Basket Brindisi 70-68
Basket School Messina – Action Now Monopoli 95-75
Turno di riposo per Bim Bum Rende
Classifica
Virtus Ragusa 26
Redel Viola 26
Virtus Matera 24
Dinamo Basket Brindisi 22
Action Now Monopoli 20
Basket Academy Catanzaro 20
Virtus Molfetta 18
Basket School Messina 18*
Svincolati Milazzo 16
Barcellona Basket 16
Valentino Basket Castellaneta 16
Basket Corato 14
Mola New Basket 6 *
Bim Bum Rende 6*
Adria Bari 4
*Una partita in meno
Prossimo turno
Dinamo Basket Brindisi – Virtus Ragusa
Virtus Molfetta – Basket Corato
Basket Academy Catanzaro – Virtus Matera
Action Now Monopoli – Bim Bum Rende
Adria Bari – Basket School Messina
Mola New Basket – Redel Viola
Barcellona Basket – Svincolati Milazzo