La Redel versione diesel supera l’indomita Barcellona

La Pallacanestro Viola ha affrontato il Barcellona per la diciottesima giornata di Serie B interregionale girone F. Diverse decine di tifosi siculi al PalaCalafiore hanno supportato la squadra di coach Bartocci. Il primo quarto ha visto molto equilibrio sul parquet con qualche forzatura di troppo dei neroarancio dalla lunga distanza, compensata dalla buona gestione della palla. Diversi errori per parte nella seconda frazione, meglio la Viola prima dell’intervallo lungo chiudendo sul +2. La squadra di coach Cadeo ha gestito meglio il terzo quarto e grazie alla coralità si è portata sul +8. Nell’ultimo quarto Reggio Calabria ha fermato il tentativo di rimonta degli ospiti e si è aggiudicata il match casalingo.

PRIMO QUARTO

Starting five della Viola: Laquintana, Laganà, Fernandez, Zampa, Marini. I primi due punti sono di Laquintana, risponde Aguzzoli. Sebastianelli da tre. Diversi errori al tiro dei neroarancio. Cessel guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Fraga da tre. Laganà dalla lunetta, due su due. Laganà in sospensione. Aguzzoli dalla lunga distanza. Laganà, due su due ai liberi. Malkic in gancio. Maresca piazza la tripla del -3. Fraga dalla lunga distanza, risponde Maresca. Si conclude il primo quarto sul 14 a 17.

SECONDO QUARTO

Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Dancetovic per gli ospiti, risponde Fiusco. Fiusco realizza e guadagna il libero, che non trasforma. Okerere per i siculi. Dancetovic dalla lunga distanza. Laquintana in penetrazione. Okerere da sotto canestro. Sebastianelli per il 20 a 28. Coach Cadeo chiama Time Out. Fiusco dalla lunetta, due su due. Marini da sotto canestro. Ancora diversi errori da parte di entrambe le compagini. Fiusco guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Marini per il -1 neroarancio. Sebastianelli per il 27 a 31. Coach Cadeo chiama Time Out. Zampa in gancio. Marini in penetrazione per il pareggio. Aguzzoli dalla lunetta, zero su due. Ancora una volta Marini in tap-in. Si va all’intervallo lungo sul 33 a 31.

TERZO QUARTO

Fernandez guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Fraga in penetrazione. Laquintana per il +3. Laganà in sospensione. Laquintana da tre. Coach Bartocci chiama Time Out. Laganà per il +10. Fraga in sospensione. Fernandez dalla lunga distanza. Aguzzoli dalla lunetta, due su due. Malkic dalla lunga distanza. Agbortabi dalla lunetta, due su due. Sebastianelli per il -5 di Barcellona. Laganà dalla lunetta, zero su due. Clark ruba palla e segna in penetrazione. Ancora Clark in penetrazione, segna e guadagna la lunetta. Trasforma il libero del +10. Risponde Okerere. Si va all’ultimo quarto sul 53 a 45.

ULTIMO QUARTO

Dancetovic da tre. Marini in tap-in. Zampa per il +9, risponde Aguzzoli. Coach Cadeo chiama Time Out. Fallo tecnico a Marini. Sebastianelli dalla lunetta per il -6 degli ospiti. Agbortabi recupera un rimbalzo e trasforma in allontanamento. Laquintana da sotto canestro per il +10. Coach Bartocci chiama Time Out. Sebastinelli dalla lunetta, due su due. Galipò dalla lunetta, zero su due. Aguzzoli in tap-in per il -6. Cessel dalla lunetta, uno su due. Coach Bartocci chiama Time Out. Laquintana dalla lunetta, uno su due. Laganà dalla lunetta, due su due. Fraga dalla lunetta, due su due. Clark dalla lunetta, uno su due. Risultato finale 65 a 58 per la Redel Viola Reggio Calabria.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Barcellona Basket 65-58 (14-17, 19-14, 20-14, 12-13)

Redel Viola: Fiusco 7, Agbortabi 4, Laganà 12, Fernandez 4, Zampa 4, Marini 10, Maresca 6, Clark 6, Viola NE, Laquintana 12. Allenatore Cadeo

Barcellona Basket: Okerere 6, Di Marzio 0, Aguzzoli 9, Malkic 5, Sebastianelli 14, SIndoni NE, Dancetovic 8, Cessel 4, Fraga 12, Galipò 0, Grivo 0. Allenatore Bartocci

Arbitri: Tartamella di Erice (Tp) e Fiannaca di Porto Empedocle (Ag)