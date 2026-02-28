Redel Viola, Rugolo: ‘Sicuramente Milazzo la metterà sull’aggressività’

Dopo una settimana di pausa forzata, utile per ricaricare le batterie e smaltire qualche acciacco, la Redel Viola è pronta a tornare in campo. L’appuntamento è con una trasferta tradizionalmente insidiosa, sul parquet del PalaMilone a Milazzo, un campo che ha riservato sorprese in passato. L’anno scorso fu una vera e propria e clamorosa rimonta che nessuno poteva pronosticare, anche nei termini di come è stata. “Quest’anno sono due squadre diverse“- afferma Coach Rugolo.

La Redel arriva all’appuntamento forte del primato in classifica, un ruolino di marcia che non toglie né tensione né fame alla vigilia. “Non stiamo male, siamo messi abbastanza bene”, rassicura Rugolo sullo stato di forma del gruppo, confermando che la pausa è stata sfruttata al meglio.

La partita contro gli Svincolati, però, ha un sapore speciale. Non solo perché è la prima di un tour de force che si preannuncia impegnativo, ma per un motivo ben preciso: “Per noi è una partita fondamentale, come lo saranno poi tutte, soprattutto per il fatto che sono l’unica squadra che ci ha battuto in casa”. Una sconfitta che brucia ancora e che motiva i neroarancio. “Svincolati scesa in campo all’andata è profondamente diversa da quella che la Redel si troverà di fronte. È una squadra nettamente più giovane”, spiega l’assistant coach, analizzando i cambiamenti.

“Ha perso un punto di riferimento nel loro pivot Rimsa che gli apriva anche il campo perché era, oltre che interno, abbastanza perimetrale. Hanno preso un nuovo giocatore che è un po’ più perimetrale. Senza dimenticare la partenza dell’ala Lalic”.

Coach Rugolo si aspetta una squadra ferita e motivata, che arriva da una sconfitta a Castellaneta e che sarà guidata dalla mano esperta di coach Priulla. “Sicuramente la metterà molto sull’aggressività. Avendo una squadra giovanile che viene in pratica dal settore giovanile, ha inserito i vari Alioto, Druzheliubov e non solo. È una partita da prendere con le pinze”.

Il pericolo numero uno? La imprevedibilità e il talento degli esterni. “Hanno giocatori tutti con un gran tiro. Forse è una delle gare più complicate”.

Con questa trasferta, per la Redel si apre un periodo cruciale. “Ora per noi entra il tour de force”, conferma Rugolo, guardando al calendario che propone sfide contro Monopoli, Basket School e Ragusa. “Da ora in poi tutte le squadre lotteranno per fare un qualcosa in più, per migliorare le loro posizioni in classifica. Sono tutte da prendere con le pinze”.