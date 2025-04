Redel Viola, Simonetti ai tifosi: ‘Stateci vicino, siamo pronti a dar tutto’

Ai microfoni di Citynow il capitano della Redel Viola Ilario Simonetti commenta il momento delicato della stagione e della squadra neroarancio, attesa mercoledì prossimo da un match importante e impegnativo, al Palacalafiore, contro la capolista Monopoli.

Il giovane capitano reggino guarda avanti al percorso verso la tanto agognata promozione, e lancia un appello ai tifosi neroarancio:

“Noi ce la metteremo veramente tutta. Non ci sarà un ragazzo, credetemi, che non lotterà fino all’ultimo, che non butterà sangue sul parquet fino all’ultima partita. Noi ci stiamo veramente impegnando, secondo me ci potremmo togliere delle soddisfazioni e chiediamo solo ai tifosi di starci vicino, anche magari in un momento non bellissimo. Ma noi siamo pronti, motivati a dar tutto”.