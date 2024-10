La Redel Viola in trasferta a Rende per il primo derby calabrese

Per i neroarancio guidati da coach Cadeo non c’è tempo per assaporare l’esordio vincente al Palacalafiore di domenica scorsa.

Si riparte subito con il turno infrasettimanale che vedrà impegnata stasera alle 20.30 al Polifunzionale di Quattromiglia la Redel Viola in casa della Bim Bum Sintegra Basket Rende.

Terza giornata e primo derby calabrese dell’anno per la compagine reggina che deve ancora dare al proprio tecnico delle risposte in termini di prestazione e continuità. I primi due match, vinti in casa di Marigliano e contro Barcellona, hanno mostrato una squadra atletica, coriacea in fase difensiva – caratteristica identitaria quest’anno – ma con diversi cali di tensione e qualche imprecisione di troppo in attacco.

Si punta sul “collettivo” ma le individualità non mancano, due nomi su tutti: a turno Uchenna Ani e il capitano Manu Fernandez possono essere degli autentici trascinatori. E la panchina quest’anno è più lunga e ricca di punti, soluzioni e minuti preziosi, fondamentali per sostenere le rotazioni e i ritmi forsennati pretesi da coach Cadeo.

L’avversario

La nuova Bim Bum Rende riparte dalla guida tecnica del confermatissimo coach Carbone affiancato quest’anno da Umberto Di Martino.

I biancorossi, dopo aver vinto la prima in casa contro Milazzo, sono reduci da una sconfitta all’overtime sul campo del Castanea decisa da due triple dei siciliani negli ultimi 28 secondi di gioco.

Il progetto della società rendese (che si allarga al settore giovanile e alla squadra “rosa” di coach Cardinale in B femminile) dopo le conferme di Gatta e Ginefra parte a luglio con l’acquisto del centro ex Lecce e Catanzaro Denys Shvets e del play classe 2005 Daniel Morales Lopez. Sotto canestro preso anche Tartamella dal Barcellona e la temibilissima ala forte Juan Ignacio Baquero, che porta punti ed esperienza alla causa rendese.

Il duo Carbone-Di Martino può contare inoltre sulla qualità di Marco De Angelis, guardia-ala esperta della categoria, e del giovane Andrea Giulio Ballati, guardia classe 2004 cresciuto a Verona e con esperienze in B nazionale.

Completano le rotazioni dei giallorossi Madrigano, Carravetta e l’ultimo innesto di mercato, il classe 2005 campano Emanuele Lucadamo, fresco di esordio in B nazionale l’anno scorso a Salerno.

Un roster costruito con ambizione e ai neroarancio di coach Cadeo è richiesta una prestazione importante per portare a casa i due punti del derby e la terza vittoria di fila, prima del prossimo impegno casalingo contro Castanea.

Arbitri della serata i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme (CZ) e Mauro Sacco di Salerno (SA). La partita sarà trasmessa in diretta sui canali social della Bim Bum Sintegra Rende e su “Reggio a Canestro”.