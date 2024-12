Redel Viola, una prova autorevole e corale archivia lo spauracchio Barcellona

La Redel Viola sbanca il Palalberti di Barcellona e porta a casa la tredicesima vittoria consecutiva di un campionato fin qui strabiliante. Il fenomeno neroarancio prosegue la sua cavalcata vincente, e non basta un Barcellona rinnovato, combattivo, ma ancora poco convincente, a strappare la prima vittoria contro una Redel Viola padrona per larga parte della gara.

Primo tempo: dominio della Redel Viola

Due piazze importanti del basket italiano protagoniste di un testa-coda che sin dalle prime battute conferma il divario in classifica fra le due squadre, con i reggini che aggrediscono bene la partita e lo spauracchio della prima sconfitta con un break di 12-0 suggellato da una bomba di Idiaru.

Coach Pippo Biondo chiama time out per provare a dare una scossa ai suoi. È Bartolozzi a segnare il primo canestro per i padroni di casa, quando sul cronometro sono già passati 5 minuti di gioco.

I giallorossi sono imprecisi dall’arco, sotto canestro sbattono spesso e volentieri contro il muro Cessel. Le percentuali al tiro si abbassano per Barcellona che soffre la pressione a tutto campo di coach Cadeo e della Viola edizione 24/25. Fernandez guida i suoi con la solita regia intelligente ed efficace, e i primi due quarti scivolano via con la Viola che arriva anche sul +26 (10-36). Frizzarìn e Bartolozzi non ci stanno e trascinano i compagni con un mini break di 7-0 che riavvicina le due squadre, ma in difesa i barcellonesi non riescono ad arginare gli attacchi dei neroarancio. La Viola gestisce il vantaggio e va al riposo lungo sul +20 col tabellone che segna 26-46.

Ripresa: Barcellona reagisce, ma la Viola chiude la partita

Al rientro dalla pausa i padroni di casa danno segni di vita e mettono in pratica le indicazioni di coach Biondo: mini break di 7-0, punteggio sul 37-50 con un’ottima prova di Bartolozzi e del capitano Tyrtyshnyk. È la Viola adesso a sbattere contro il muro difensivo giallorosso, non riuscendo più a incidere come prima nelle due fasi di gioco.

La gara sembra adesso riaperta, il Palalberti si scalda e la tensione sul parquet sale. Tyrtyshnyk commette fallo antisportivo e dalla lunetta la Viola segna e incrementa il vantaggio e chiude la terza frazione col punteggio di 43-57.

Si torna in campo per l’ultimo quarto con i padroni di casa ancora “sul pezzo” a rosicchiare punti fino ad un illusorio -10, quando Manfrè commette fallo su tiro da tre di Uchenna Ani. Proteste, fallo tecnico ed espulsione del giocatore siciliano a 7 minuti dal termine. La Viola a lancette ferme fa il minibreak con 6 su 6 dalla lunetta di Ani e del glaciale Fernandez: stasera il capitano è il migliore dei suoi con 8 assist, 13 punti e 18 di valutazione.

Tanti i fischi arbitrali durante la partita che testano la bravura ai liberi dei neroarancio, stasera quasi perfetti con un ottimo 26 su 28.

Anche coach Biondo perde le staffe contro un arbitraggio in alcune fasi confusionario e prende un altro tecnico. La gara volge al termine e Barcellona non riesce ad avvicinarsi più alla capolista, che porta a casa la tredicesima vittoria consecutiva grazie, ancora una volta, ad una prova corale: 5 i giocatori in doppia cifra tra i neroarancio. Che nel finale concedono minuti ed esperienza ai giovani Mazza, Pisapia e Nicolò.

Per i siciliani ottima prova del neo acquisto Bartolozzi, mvp della serata con la doppia doppia di 24 punti e 11 rimbalzi che gli valgono 32 punti di valutazione, ma è l’unico del Barcellona (con il capitano Tyrtyshnyk, 10 pt) ad andare in doppia cifra.

Troppo poco per battere una Redel Viola sempre più matura e convinta dei propri mezzi, sempre più saldamente capolista e ancora unica imbattuta nei gironi di B Interregionale.

Prossima gara per i neroarancio il derby calabrese contro la Bim Bum Basket Rende, che si disputerà nel turno infrasettimanale (si gioca mercoledì alle 20.30) al Palacalafiore di Reggio Calabria.

La capolista, dopo la squalifica inflitta dal giudice sportivo, riabbraccia finalmente il suo pubblico che, siamo sicuri, risponderà ad alta voce “presente”.