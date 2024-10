Redel Viola, vittoria nel derby e primato in classifica: buone risposte dal parquet di Rende

La Redel Viola torna vittoriosa dalla trasferta di Rende portando a casa due punti, il primo derby di Calabria e la vetta in classifica in solitaria, aspettando i risultati di questa sera.

Una gara avvincente, equilibrata e intensa quella disputata al Palasport di Quattromiglia, “sold out” per l’occasione. A tratti fallosa, ma sempre corretta. Una partita combattuta in ogni possesso dalle due squadre, così come sono i derby e così come ci sta abituando questa nuova Viola edizione 2024/2025.

Il marchio di coach Cadeo è sempre più evidente e dal campo emergono ulteriori segnali positivi che fanno ben sperare per il seguito del campionato.

La difesa è l’arma più affilata di questo collettivo, utilizzata nei momenti caldi della partita per scavare il solco. A zona, a uomo a tutto campo, il pressing fisico e mentale dei neroarancio regala rimbalzi (40 stasera, col contributo fondamentale di Ani e Simonetti) e palle recuperate che si traducono in possessi preziosi.

La panchina offre soluzioni e rotazioni fondamentali nei 40 di gioco grazie ai contributi a turno dei due confermati Simonetti e Cessel e del giovane Bangu, in crescita. Ed anche le percentuali al tiro da fuori (38%), grazie a transizioni e giro palla più efficaci, iniziano a migliorare.

I neroarancio patiscono ancora qualche calo di tensione, commettono errori e sono a volte imprecisi in attacco: dettagli su cui coach Cadeo e il suo staff dovranno lavorare. Ma siamo solo all’inizio della stagione e il cammino verso la promozione è ancora lungo e tortuoso.

La partita

Parte forte la Viola con difesa alta e ritmi elevatissimi. Ani e Idiaru volano in contropiede, una buona circolazione di palla trova liberi dall’angolo capitan Fernandez e Paulinus che con due tiri pesanti portano in pochi minuti la Viola sul +8, lanciando un chiaro segnale ai cugini rendesi.

Gli uomini del duo Carbone – Di Martino vendono però cara la pelle e si rifanno sotto, grazie al lavoro dei due indomiti Tartamella e Ballati. Sarà questo il “tema” della serata, con i neroarancio che nel finale allungano con una bomba all’ultimo secondo di Ilario Simonetti: il primo quarto si chiude sul +6 per la Viola.

Cessel impatta bene nel secondo quarto con una schiacciata poderosa che scalda i tifosi neroarancio giunti al palazzetto di Quattromiglia. Le maglie della difesa Viola si chiudono, il pressing a tutto campo fa conquistare palloni preziosi che ancora l’ottimo Cessel e una bomba di Ivanaj concretizzano portando la Viola sul temporaneo +12.

Botta e risposta a distanza tra Tartamella e Uchenna Ani con belle giocate in post basso, la gara è combattuta e intensa, ma corretta: il primo derby calabrese della stagione è uno spettacolo. Si va al riposo lungo con gli ospiti in vantaggio di 10.

Rientrano meglio i padroni di casa, che con Ginefra, Tartamella e l’ottimo Baquero (mvp della gara con 28 di valutazione e 14 punti), riaprono la gara e si riportano sul meno 3 a un solo possesso di distanza dai rivali reggini.

La gara è equilibrata ma spezzettata dai tanti fischi arbitrali. La partita si anima, tanti i falli commessi in campo, Donati e Gatta non se le mandano a dire. Simonetti dalla lunetta è preciso come il resto della squadra (14/15 il dato complessivo), e riporta a 8 le lunghezze di vantaggio della Viola.

Rende galleggia ma ancora una bomba di Ivanaj prima e del capitano Fernandez (migliore in campo dei suoi con 20 punti, 7 assist e 23 di valutazione) nel finale chiudono il derby sul 72-85.

I neroarancio rientrano a Reggio più che soddisfatti per questa terza vittoria consecutiva dove le note positive, stavolta, non sono state solo risultato e pubblico. Ma c’è poco tempo per festeggiare o riposare e domenica al Palacalafiore arriva il Castanea: un altro derby (dello Stretto), un altro test per gli uomini di coach Cadeo.