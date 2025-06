Referendum a Reggio: cambiano le sedi di voto in alcune scuole

AMPA venticinqueaprile segnala ai cittadini di il trasferimento di seggi elettorali a causa della chiusura di alcune scuole "perchè non agibili"

AMPA venticinqueaprile informa i cittadini di Reggio Calabria che esercitano il diritto di voto presso seggi elettorali ubicati in edifici scolastici “chiusi perché non agibili” (Scuola elementare “Galluppi”, Scuola media “Vitrioli”, Scuola elementare di San Giovanni di Sambatello) che il Comune di Reggio Calabria ha disposto una nuova ubicazione dei seggi così come risulta nel comunicato pubblicato sul sito del Comune.

Nuova ubicazione dei seggi 34-44-45-47-48-121-152

Gli elettori delle sezioni: 34-44-45-47-48-121-152, voteranno alla “SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LARIZZA” invece che alla Scuola elementare “Galluppi”.

Nuova ubicazione dei seggi 139-193

Gli elettori delle sezioni: 139 e 193 voteranno alla “SCUOLA PRIMARIA PASCOLI” invece che alla Scuola Media “Vitrioli”.

Nuova ubicazione del seggio 90

Gli elettori della sezione 90 voteranno alla SCUOLA ELEMENTARE E D’INFANZIA DI SAMBATELLO invece che alla Scuola elementare di San Giovanni di Sambatello.