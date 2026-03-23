Referendum, chiusi i seggi: primi dati sull’affluenza ed exit poll

Gli exit poll di Rai-Opinio ed Swg sono concordi nel dire che il risultato è in bilico, anche se il No appare in leggero vantaggio

Si sono chiuse le urne di un referendum sulla giustizia presentato per mesi come questione esclusivamente tecnica e che invece, alla luce dei risultati dell’affluenza, appare come quesito capace di mobilitare. E gli exit poll di Rai-Opinio ed Swg sono concordi nel dire che il risultato è in bilico, anche se il No appare in leggero vantaggio. La forchetta per Opinio è 49-53 per il No, per il Sì.

‘L’instant poll di YouTrend per Sky TG24 indica la prevalenza del No al referendum sulla riforma della Giustizia, con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%. Il Sì si attesterebbe invece tra il 46,5% e il 50,5%. L’affluenza si attesta in una forbice compresa tra il 56% e il 60%’.

Ieri l’affluenza si è fermata al 46,07%, oggi dovrebbe essere cresciuta, dicono gli analisti, di almeno 10 punti. Con la chiusura delle urne è iniziato lo spoglio dei voti che dovrebbe concludersi entro la prima serata, incluse le circoscrizioni estere che contano un bacino attorno ai 5 milioni di elettori.