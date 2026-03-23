Referendum, vince il No. Lucisano: ‘Risultato inequivocabile, segnale importante’

"È necessario ripartire da questo esito per comprendere anche le istanze, chiare e legittime, espresse da tanti cittadini, con l’obiettivo di migliorare concretamente il servizio giustizia", le parole del sostituto procuratore di Reggio Calabria

Il dott. Davide Lucisano, sostituto procuratore di Reggio Calabria, ai microfoni di CityNow commenta la vittoria del No al Referendum sulla giustizia.

“Il risultato del referendum è inequivocabile e rappresenta un segnale importante per la stessa magistratura. È necessario ripartire da questo esito per comprendere anche le istanze, chiare e legittime, espresse da tanti cittadini, con l’obiettivo di migliorare concretamente il servizio giustizia, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario”.



Prosegue Lucisano nella sua analisi.

“La recente campagna elettorale ha inoltre favorito una rinnovata capacità di dialogo tra magistratura e società civile, contribuendo ad avvicinare l’istituzione al cittadino. Questo patrimonio di confronto e ascolto non deve andare disperso, ma va consolidato e sviluppato, affinché possa tradursi in un servizio sempre più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze della collettività”, conclude il Sostituto Procuratore.