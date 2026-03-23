Referendum, vince il No. Lucisano: ‘Risultato inequivocabile, segnale importante’
"È necessario ripartire da questo esito per comprendere anche le istanze, chiare e legittime, espresse da tanti cittadini, con l’obiettivo di migliorare concretamente il servizio giustizia", le parole del sostituto procuratore di Reggio Calabria
23 Marzo 2026 - 17:53 | Redazione
Il dott. Davide Lucisano, sostituto procuratore di Reggio Calabria, ai microfoni di CityNow commenta la vittoria del No al Referendum sulla giustizia.
“Il risultato del referendum è inequivocabile e rappresenta un segnale importante per la stessa magistratura. È necessario ripartire da questo esito per comprendere anche le istanze, chiare e legittime, espresse da tanti cittadini, con l’obiettivo di migliorare concretamente il servizio giustizia, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario”.
Prosegue Lucisano nella sua analisi.
“La recente campagna elettorale ha inoltre favorito una rinnovata capacità di dialogo tra magistratura e società civile, contribuendo ad avvicinare l’istituzione al cittadino. Questo patrimonio di confronto e ascolto non deve andare disperso, ma va consolidato e sviluppato, affinché possa tradursi in un servizio sempre più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze della collettività”, conclude il Sostituto Procuratore.