Reggiana-Reggina: la probabile formazione amaranto. Curiosità sul portiere

Baroni sempre con le note difficoltà offensive. Denis non ha recuperato

Sperava di recuperare German Denis anche per averlo a disposizione nel corso della partita. Ed invece mister Baroni si ritrova in una situazione molto simile a quella già vissuta in occasione della trasferta sul campo del Vicenza, con l’eccezione rappresentata dal rientro dalla squalifica di Liotti. Scelte quasi obbligate, ma con la possibilità di avere Situm e Cionek, totalmente recuperati. Curiosità su chi sarà il portiere titolare.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Guarna, Delprato, Cionek, Loiacono, Di Chiara; Bianchi, Cristig, Folorunsho; Situm, Liotti, Rivas. All. Baroni