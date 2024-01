Reggina: da 110 anni un amore incondizionato. Tutti presenti

“L’11 gennaio non è un giorno come tutti gli altri. Per i tifosi reggini questo giorno significa amore, passione, tradizione, ricordi, tutti sentimenti che ruotano, da sempre attorno alla nostra gloriosa maglia. La Reggina rappresenta ogni reggino, fa parte della quotidianità e, assieme a Reggio Calabria, va avanti da sempre nonostante tutte le avversità passate. L’amore per la nostra maglia è incondizionato e va oltre ogni categoria.

In questo centodecimo anniversario, noi tutti stiamo vivendo un momento difficile ed è proprio per questo che giovedi 11 gennaio, alle ore 18, la Curva Sud invita la tifoseria a radunarsi all’Arena dello Stretto, con sciarpe e bandiere, per celebrare nel migliore dei modi 110 anni di storia. La coreografia avrà inizio alle ore 19,14, raccomandiamo puntualità: siamo certi che i reggini sapranno rispondere a questo appuntamento per onorare la nostra maglia gloriosa“.

Da 110 anni innamorati di te. Curva Sud