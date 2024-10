Reggina, 18.000 spettatori in due gare, un solo punto. E quella sorta di maledizione…

Il ritorno del grande pubblico ha riportato entusiasmo e calore, peccato per i risultati

Dopo la pesante sconfitta in casa contro il Catanzaro, arriva al Granillo uno scialbo pareggio con il Potenza. Il primo è costato la panchina a mister Cevoli, a vantaggio di un Drago che all’esordio ha fatto bottino pieno a Siracusa ed alla sua prima volta davanti al pubblico di casa, non è riuscito a fare il bis.

Decisamente meglio il cammino degli amaranto in trasferta, dove fino al momento sono sette i risultati utili consecutivi, mentre la poco piacevole coincidenza è quella che viene fuori dalle ultime due gare con circa 18.000 spettatori presenti sugli spalti (11.181 con il Catanzaro, 7078 con il Potenza)) ed un solo punto conquistato.

Prosegue quella sorta di maledizione che negli anni ha spesso accompagnato la Reggina in occasione delle sfide in cui attraverso promozioni ed iniziative, si è cercato di portare quanta più gente allo stadio. A fronte di un colpo d’occhio d’altri tempi, ne sono venute fuori prestazioni poco esaltanti, in quello che, invece, dovrebbe essere lo spazio di conquista degli amaranto.

I prossimi due impegni si giocheranno lontano dal Granillo, di seguito Francavilla e Juve Stabia. Volendo fare riferimento, quindi, alle statistiche degli ultimi mesi, si dovrebbe stare più tranquilli.

