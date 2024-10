Reggina, Drago: “Dobbiamo migliorare, poche idee e troppo leziosi”

Al Granillo finisce senza reti, Reggina che non va oltre lo 0a0 contro il Potenza. Le parole del tecnico amaranto ai microfoni di Antenna Febea.

“Potevamo scegliere soluzioni migliori negli ultimi 16 metri, quando non riesci a vincere questo tipo di partite è importante non perderle. Dobbiamo avere più coraggio, spostare il gioco dall’esterno all’interno, abbiamo qualche difficoltà a fare gioco. Peccato per il rigore sbagliato, poteva determinare la nostra vittoria. Difensivamente non abbiamo rischiato niente, salvo la parata di Farroni nel finale. Non si può pensare di stravolgere tutto in pochi giorni, la squadra deve assimilare i concetti dopo il cambio di panchina. Diversi giocatori devono trovare la migliore condizione come Doumbia, oggi Strambelli era stremato. A volte siamo troppo leziosi, ci perdiamo in tacchi e giocate inutili”.