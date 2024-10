Reggina, con il Rende un bivio decisivo. Maurizi: “Sono fiducioso”

di Pasquale Romano – Serve il brindisi. Ultimo impegno casalingo del 2017 per la Reggina, che affronta il Rende in un derby in salsa calabrese (stadio Granillo, fischio d’inizio 14.30). Sfida tra formazioni che non se la passano bene (amaranto in crisi profonda, Rende che ha raccolto due punti nelle ultime quattro gare), possibile dunque che saranno fattori psicologici più che tecnico-tattici a spostare gli equilibri della contesa.

Sotto l’albero di Natale il regalo che tutti i tifosi aspettano, si fa presto a immaginarlo, assume le sembianze dei tre punti che da troppo tempo mancano in casa amaranto. La classifica parla chiaro e inizia a spaventare, il tempo per riprendere la marcia è scaduto. Il dolce sapore del ritorno alla vittoria, questa l’unica medicina che può curare crisi e mal di pancia.

Mister Maurizi predica calma e fiducia: “Il bilancio sinora è buono, con 4 punti in più sarebbe stato straordinario. Sono fiducioso per il futuro, ma adesso dobbiamo ritrovare noi stessi. Non dovevamo esaltarci dopo la vittoria sul Catania, non dobbiamo abbatterci adesso. Il Rende è un avversario tosto e fisico, con furore agonistico”, ha spiegato il tecnico amaranto in conferenza stampa.

Ancora assenti Sciamanna e Garufi, Maurizi sembra avere un dubbio per reparto. In difesa Gatti e Di Filippo in ballottaggio per affiancare Laezza, a centrocampo Mezavilla verso l’esclusione. L’ex Juve Stabia, dopo le ultime opache prestazioni, salvo sorprese lascerà il campo al rientrante Porcino, con De Francesco spostato in cabina di regia. Sulla trequarti Fortunato verso la conferma, Di Livio lo insidia ma dovrebbe partire dalla panchina ed entrare nella ripresa.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-1-2) – Cucchietti; Pasqualoni, Di Filippo (Gatti), Laezza, Solerio; Marino, De Francesco, Porcino; Fortunato (Di Livio); Tulissi, Bianchimano. All. Maurizi

Indisponibili – Garufi, Sciamanna.