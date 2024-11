Reggina, abbonamenti: l’appello di Inzaghi al momento muove poco. Il dato aggiornato

Ci sta provando in diversi modi la Reggina. Prima con la rivisitazione dei prezzi per le donne, poi con l’appello rivolto dal tecnico Inzaghi ai tifosi, con l’invito ad abbonarsi per la necessità che ha la squadra di avere costantemente sostegno, insieme ad una campagna acquisti molto oltre le aspettative.

Il dato aggiornato

Arrivato il 27 luglio, giorno storicamente di paga per molti, la situazione purtroppo non è cambiata e la sottoscrizione continua ad andare con un andamento piuttosto lento. Sono 1700 gli abbonamenti venduti fino ad ora, un numero decisamente al di sotto delle aspettative, anche se da quello che si sente, diversi sono coloro che intendono aspettare ancora qualche giorno. C’è chi scommette che comunque si arriverà a 5000, anche contro le attuali proiezioni.