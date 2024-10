Reggina – Accolto il ricorso, Praticò: “Sempre certi delle nostre ragioni”

di Pasquale Romano – Più di tre punti. Nella settimana che ha visto la Reggina ottenere quattro punti in due partite, la seconda giocata in 10 contro 11, arriva una vittoria di platino ottenuta dalla società.

Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto infatti il ricorso del club amaranto, che in merito alla fideiussione stipulata con Finworld rischiava grosso, esattamente 8 punti di penalizzazione e una maxi multa.

Evidente la soddisfazione del presidente Mimmo Praticò ai microfoni di Citynow a pochi minuti dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale che fa tirare un grosso sospiro di sollievo: “Siamo ovviamente felici e soddisfatti per la decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha accolto le nostre motivazioni. Siamo sempre stati forti delle nostre ragioni, poi tocca ai giudici prendere le decisioni ma non abbiamo mai perso la fiducia. Per questo motivo abbiamo preferito procedere con il ricorso invece che stipulare una nuova fideiussione”, sottolinea Praticò.

Dal Tribunale al campo, è un momento positivo anche per la formazione di Cevoli, prossima al doppio impegno ravvicinato con Virtus Francavilla e Catanzaro: “La squadra sta iniziando a mostrare il suo valore, nelle ultime due gare di campionato ha fatto bene, lottando e mostrando un buon gioco. Bisogna continuare cosi senza abbassare la guardia, basta poco per commettere errori e non ce lo possiamo permettere”, dichiara il massimo dirigente amaranto.

Dalla soddisfazione al dispiacere (malcelato) per la situazione Granillo. La Reggina non sa ancora quando potrà tornare a giocare tra le mura amiche, il danno è per i tifosi e per le casse societarie: “Su questo aspetto preferisco non parlare. E’ compito dei giornalisti andare a fondo delle situazioni e capire perchè si verificano. Noi siamo spettatori di questa vicenda, quindi non ci esprimiamo ed aspettiamo di capire quando sarà possibile tornare al Granillo”.