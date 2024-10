Reggina, accordo fatto per il centrale? C’è anche un portiere

Si cerca in queste ultime ore il rinforzo per la retroguardia. Un profilo di alto livello che possa fare la differenza in un reparto fino al momento non toccato da interventi sul mercato. Due i nomi su tutti. Il sito alfredopedulla.com parla di Daniele Gasparetto come trattativa già chiusa con la Ternana, insieme a lui l’estremo difensore Farroni classe 97 di proprietà del Matera.

Daniele Gasparetto è giocatore esperto che ha indossato le maglie di Cittadella e Spal, con quest’ultima doppia promozione dalla C alla A.

L’altro nome secondo altre fonti, è quello del bulgaro Zhivko Atanasov, qualche giorno addietro visto all’opera contro la Reggina con la maglia della Viterbese. Molto più probabile l’arrivo di Gasparetto.