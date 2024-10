Reggina, Girasole: ‘Siamo a sei lunghezze dalla vetta? Ci sono tanti punti in palio’

"La pressione? Giochiamo per la squadra per la quale tifiamo, ci dobbiamo divertire"

Un gol prezioso nel finale di una partita non giocata bene, caratterizzata da molto nervosismo e qualche scelta iniziale apparsa non proprio quella migliore. La zampata di Girasole in chiusura di match ha evitato la terza sconfitta stagionale:

“Bisogna essere realisti, giocavamo in dieci contro undici, ci prendiamo il punto, è chiaro che volevamo vincere. Quando si prende gol il problema non è del singolo reparto, ma ricordo che contro Scafatese e Siracusa abbiamo subìto solo su calcio di rigore, miglioreremo anche sotto questo aspetto. La pressione? Giochiamo per la squadra per la quale tifiamo, ci dobbiamo divertire, la pressione è altra. Oggi la mia rete è stata preziosa perchè ci ha consentito di guadagnare il punto.

