Reggina, Pergolizzi: ‘Un brodino, ma utile per la prossima gara’

Finisce in parità il match di recupero tra la Reggina e l’Acireale. Il gol del pareggio agguantato nel finale lo ha realizzato Girasole e poi la punizione di Curiale straordinariamente parata da Zizzania. Ai microfoni di radio Febea il tecnico Pergolizzi:

“Alla fine abbiamo trovato la quadra, il nostro obiettivo era quello di ribaltarla, ma vedendo il match di oggi il punto è guadagnato. Non volevo prendere subito gol, altrimenti finiva la gara e abbiamo rischiato. Un brodino per la classifica ma che serve per affrontare meglio la sfida di domenica con il Licata. Rajkovic e non Curiale? Ho una rosa ampia, devo cercare di recuperare i calciatori anche sotto l’aspetto fisico. Urso è una mezzala di ruolo, si sta adattando. Laaribi è tra i tanti centrocampisti e lui rientra in una rotazione. Non mi dispiace avere una rosa ampia, ci sarà spazio per tutti.