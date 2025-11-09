Reggina, sei veramente imbarazzante. Acireale in vantaggio

Cambia il modulo, cambia qualche elemento nell’undici titolare, quello che non cambia è l’atteggiamento della squadra, gli errori a ripetizione in fase di appoggio, su rimessa laterale, a difendere, compreso quello di Lagonigro. Un tiro in porta per l’Acireale, un erroraccio ancora una volta dell’estremo difensore amaranto e gol dei padroni di casa con Falou che di testa indisturbato mette la palla in rete. La squadra di Torrisi ha sbagliato tantissimo dal punto di vista tecnico, creato qualche opportunità, ma decisamente troppo poco per pensare di creare problemi agli avversari.

A cinque dalla fine un gravissimo errore di Fomete che con un retropassaggio pessimo regala il pallone agli avversari che per fortuna prima colpiscono il palo e poi a porta vuota sparano alto sulla traversa. Ma i disastri non riguardano solo gli Under, perchè anche Blondett ne combina una dietro l’altra e in pieno recupero stava regalando la rete del raddoppio.

Il primo tempo si chiude con il risultato di 1-0 per l’Acireale. Tutto veramente imbarazzante.