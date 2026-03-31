Occhiuto scaccia le polemiche sui Sottosegretari: ‘Costano poco e servono. Cannizzaro rilancerà Reggio’

Il Governatore della Calabria interviene sul clima teso in Consiglio Regionale e lancia la volata per le comunali reggine: "Francesco è un profilo di primissimo livello, se vorrà farò la lista"

Non chiamatelo “spreco” e non consideratela una priorità nell’agenda dei problemi calabresi. Il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, risponde con fermezza alle critiche piovute dopo l’ultimo, acceso Consiglio Regionale, centrato sulla discussa figura dei sottosegretari.

“Sottosegretari? Polemiche utili solo all’antipolitica”

Per il Governatore, il caso sollevato dalle opposizioni è un “non problema”. Occhiuto rivendica la scelta politica sottolineando due aspetti tecnici non trascurabili: l’abbattimento dei costi e la prassi istituzionale.

“I costi sono stati ridotti del 70-80% grazie a un emendamento di maggioranza”, ha precisato il Presidente, ricordando come tale figura sia già operativa in quasi tutte le regioni italiane, incluse quelle a trazione PD-Movimento 5 Stelle.

Secondo Occhiuto, l’attenzione mediatica su questo tema sarebbe sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti: “Mi pare che si voglia soffiare sul fuoco dell’antipolitica su piccole questioni che nulla servono al futuro della Regione”. Il messaggio è chiaro: mentre il dibattito d’aula si infiamma su ruoli e nomine, la Giunta guarda altrove, ai cantieri aperti e alle infrastrutture.

Leggi anche

La “fase operativa”: Aeroporti e Sanità

Il Presidente ha voluto spostare il baricentro del discorso sui risultati concreti, citando i sopralluoghi previsti subito dopo l’evento che lo ha visto impegnato questa mattina al Museo Archeologico: il monitoraggio dei lavori all’aeroporto di Reggio Calabria e il punto della situazione sull’ospedale di Vibo Valentia. “Queste sono le questioni centrali su cui sono concentrato”, ha ribadito, sottolineando la necessità di rispettare i cronoprogrammi per le opere strategiche del territorio.

Il Governatore Occhiuto e il deputato Cannizzaro

Verso le Comunali: l’asse con Cannizzaro

Elezioni comunali sempre più vicine in riva allo Stretto, Occhiuto ha speso parole di forte stima per Francesco Cannizzaro, indicandolo come il profilo ideale per la carica di Sindaco del Comune e della Città Metropolitana.

“È un dirigente di primissimo livello che ha dimostrato competenza in Parlamento. Saprà rilanciare la città”.

Alla domanda sulla possibilità di vedere il proprio nome in una lista a sostegno di Cannizzaro (come ipotizzato lo scorso ottobre nel corso dell’evento al Duomo), Occhiuto non ha chiuso la porta: “Se Francesco vorrà, sì”. Unico “vincolo” posto dal Presidente? Che Cannizzaro resti coordinatore regionale: “Ho bisogno di lui”.